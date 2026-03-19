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台南防綠鬣蜥族群擴散 擬與山區農民合作通報機制

中央社／ 記者楊思瑞台南19日電

台南市政府農業局加強防治綠鬣蜥，將於27日首次在玉井區辦理綠鬣蜥防治人員教育訓練，盼與在地青農合作，完善通報與資訊回饋機制，在山區族群尚未擴散前，建立防治能量。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明今天告訴中央社記者，台南綠鬣蜥族群主要分布於三爺宮溪、二仁溪、竹溪、八掌溪等流域河畔，部分棲息於魚塭及公墓等環境，2025年台南共移除2萬6820隻綠鬣蜥，移除數量約為2024年的2倍。

朱健明表示，目前台南市山區整體綠鬣蜥通報案件並不多，僅在楠西區及左鎮區曾有零星通報案例，研判族群尚未向各流域上游擴散，此次首度在玉井區辦理教育訓練，主要是希望在族群尚未擴散前，先行向在地農民進行宣導，讓農民具備基本辨識與通報觀念，最好能在第一時間協助移除。

他說，玉井、左鎮及楠西地區為台南重要農業生產區域，希望結合在地青農力量，建立更完善通報與資訊回饋機制，加強外來入侵種管理工作，守護農村環境與地方生態。

玉井區周姓農民表示，山區農作物以芒果、芭樂、棗子、火龍果等水果為主，先前未曾聽說過有綠鬣蜥導致農損，印象中綠鬣蜥對玉米及豆類等作物的幼苗危害較大，但也可能是族群尚未擴散到山區，農業局到山區辦理綠鬣蜥防治人員教育訓練，可增加農民對綠鬣蜥生態常識，樂觀其成。

台南市農業局指出，3月27日將在玉井區豐里里活動中心舉辦台南市綠鬣蜥防治人員教育訓練，受訓名額60人，21日上午9時起在農業局官網開放線上報名，山區青農也可向當地區公所報名。

族群 教育訓練 台南

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