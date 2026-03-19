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惡火燒毀13戶 黃敏惠結合慈善團隊、廟宇送愛協助安置受災戶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市興業東路145巷清晨發生民宅火警，波及當地13戶住戶，造成居民生活受影響。市長黃敏惠率市府團隊前往關心慰問。圖／嘉市府提供
嘉義市興業東路145巷清晨發生民宅火警，波及當地13戶住戶，造成居民生活受影響。市長黃敏惠率市府團隊前往關心慰問。圖／嘉市府提供

嘉義市興業東路145巷清晨發生民宅火警，波及當地13戶住戶，造成居民生活受影響。市長黃敏惠率市府團隊前往關心慰問，強調市府將持續提供必要支持與關懷，陪伴受災民眾度過難關，並已媒合廟宇與民間團體資源，集結社會力量協助居民儘速恢復正常生活。

黃敏惠偕同多個宗教及民間團體代表到場，逐一慰問受災住戶並發放慰問金。她表示，面對突如其來的災害，市府將與民間攜手合作，提供即時且具體的協助，讓受災民眾感受到社會溫暖，盡快重回生活常軌。

市府指出，火災發生後已第一時間啟動關懷與安置機制，針對無處依親的住戶，協調旅宿業者提供臨時安置；後續也將推動「一戶一社工」專案，針對安置需求、生活重建、經濟補助及法律扶助等面向，提供持續性協助，並進一步串聯民間資源，加速受災戶重建生活。

此次亦獲多個宗教與公益團體伸出援手，包括九華山地藏庵、嘉義城隍廟、嘉義文財殿附屬文通慈善會，以及慈濟基金會、福添福基金會、嘉邑行善團等，提供慰問金與相關協助，展現社會互助力量。此外，受災住戶中有就讀嘉市立國中小的學生，校方已即刻前往關懷，後續也將補助學用品並提供必要支持，確保學生能安心就學、不中斷學習。

嘉義市興業東路145巷清晨發生民宅火警，波及當地13戶住戶，造成居民生活受影響。市長黃敏惠率市府團隊前往關心慰問。圖／嘉市府提供
嘉義市興業東路145巷清晨發生民宅火警，波及當地13戶住戶，造成居民生活受影響。市長黃敏惠率市府團隊前往關心慰問。圖／嘉市府提供

嘉義市興業東路145巷清晨發生民宅火警，波及當地13戶住戶，造成居民生活受影響。市長黃敏惠率市府團隊前往關心慰問。圖／嘉市府提供
嘉義市興業東路145巷清晨發生民宅火警，波及當地13戶住戶，造成居民生活受影響。市長黃敏惠率市府團隊前往關心慰問。圖／嘉市府提供

嘉義市興業東路145巷清晨發生民宅火警，波及當地13戶住戶，造成居民生活受影響。市長黃敏惠率市府團隊前往關心慰問。圖／嘉市府提供
嘉義市興業東路145巷清晨發生民宅火警，波及當地13戶住戶，造成居民生活受影響。市長黃敏惠率市府團隊前往關心慰問。圖／嘉市府提供

黃敏惠 住戶 受災戶

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