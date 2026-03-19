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土方去化卡關 雲林放寬「異地暫置」張麗善：再等修法通過恐倒一片

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全台「土方之亂」未平，許多營造業面臨倒閉危機，雲林縣長張麗善今在議會專案報告時宣布，將放寬民間工程申請「異地暫置」，並同步推動法規修訂，相關作業細節將於近日公告，左為縣議員李明哲。記者陳雅玲／翻攝
全台「土方之亂」未平，許多營造業面臨倒閉危機，雲林縣長張麗善今在議會專案報告時宣布，將放寬民間工程申請「異地暫置」，並同步推動法規修訂，相關作業細節將於近日公告，左為縣議員李明哲。記者陳雅玲／翻攝

中央「營建剩餘土石方全流向管理」元旦上路，嚴格監控導致土方去化量銳減、成本翻倍，全台「土方之亂」未平，許多營造業面臨生存危機。雲林縣長張麗善今在議會專案報告時直言，雖然縣府趕修自治條例，但「等法律通過，營造公司可能都撐不住倒閉了」，隨即宣布將放寬民間工程申請「異地暫置」，並要求縣內土資場優先處理在地土方。

今年一月起，全台土石方去化陷入僵局。內政部1月28日函文各地方政府，提供營建剩餘土石方臨時暫置的指引，包括擴增營建土石方最終去處與臨時暫置的量能、簡化運送處理流程、GPS管制雙軌並行，同時要求地方政府一併辦理修訂相關自治條例及規則。

雲林縣議會今對此專案報告雲林縣營建土方及管理策略，縣議員陳俊龍、陳永修、陳乙辰、廖偉晴、李明哲等人高度關注土資場選址不均及農地回填可行性，並憂心高昂的處理費將衝擊地方開發意願。

縣府水利處長許宏博表示，因應全流向管理上路，營建剩餘土石方既有流向都會被嚴格監控，導致去化量大幅下降，去化價格上漲，經查訪，雲林縣目前土石方處理行情，每立方公尺約1千元，縣內有7間土資場營運中，另有3、4間申請中，對於土資場集中斗六市的疑慮，縣府目標為「各區至少設置一處」，提升區域平衡。

針對制度面調整，縣府已啟動自治條例修訂，草案預計4月底前送議會審議，最快須至5月定期會完成三讀。不過張麗善強調，在修法空窗期，業者生存壓力已迫在眉睫，縣府將先行放寬民間工程申請異地暫置，並同步推動法規修訂，相關作業細節將於近日公告。

此外，因雲林土方處理費相對外縣市低廉，出現外地土方大量流入情形。縣府也將要求縣內土資場優先處理本縣產出之土石方，以穩定在地去化量能。

縣府建設處長廖政彥補充，未來異地暫置須納入施工計畫，視為施工基地延伸，並經主管機關核准方可實施；且須於建物一樓樓板勘驗前完成清除。暫置地點須位於縣轄內，並符合土地使用管理規定，相關細節將儘速對外公布。

地方政府 李明哲 土方 張麗善

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