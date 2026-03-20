雲林警啟動護蒜專案 加強巡邏力求零失竊

雲林縣進入蒜頭盛產期，莿桐鄉公所有鑑於年年傳出竊蒜案，與警方協調，即日起啟動護蒜專案，警民合作加強田間和集貨區的見警率，力求零失竊。

莿桐鄉長廖秋蓉今天與斗六警分局偵查隊長鄧家福到蒜田宣導，提醒蒜農若發現可疑的人、車於田間逗留徘徊，行蹤詭異，可即刻打電話報案。

廖秋蓉說，蒜頭屬於高成本作物，種植時間逾半年，每年清明節前後為蒜頭盛產期，每年皆傳出蒜頭失竊案，因此與警方反映，啟動護蒜專案，加強田間巡邏，透過警力加民力，將失竊案件降到最低，力求零失竊。

鄧家福表示，警力將針對農民空閒時間，加強規劃巡守，生產地點和集散地點提升見警率。

李姓蒜農指出，曾聽過其他蒜田遭竊，而他在自家蒜田加裝監視器防宵小，至於今年蒜價很亂，端看蒜頭品質；以他自產自銷來說，濕蒜每台斤新台幣50元，與去年價格差不多。

農業部農糧署日前說明，國產蒜頭今年預估採收面積5547公頃，較合理生產面積5300公頃增約4%。然而土庫等4鄉鎮的蒜田出現葉蟎、薊馬間接影響收成，整體而言今年產量略減1成。