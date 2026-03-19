台南凱米風災淤積農地未全復原 立委現勘盼加速復耕

來自嘉義的美秀集團2016年成軍，以獨特「賽博台客」音樂風格與自製樂器，在台灣樂團圈有鮮明辨識度，得過金曲獎、金音創作獎、全美獨立音樂獎等獎項；成團邁入第10個年頭，5月23及24日將在嘉市大同技術學院辦演唱會，也是此校區首度辦專場演唱會。

2026-03-19 13:15