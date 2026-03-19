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台南凱米風災淤積農地未全復原 立委現勘盼加速復耕
2024年颱風凱米來襲時八掌溪溢堤，造成台南後壁區多處農田泥砂淤積無法耕作，部分至今未復耕；民進黨立委賴惠員今天安排相關單位現勘，盼加速推動復耕並爭取休耕補助。
立法院財政委員會今天到台南考察地方建設預算執行情形，賴惠員會同中央、地方相關單位前往後壁火車站、東崩埤灌溉區等地現勘，並於後壁區公所召開座談會，針對歷史建築後壁車站修復、災損農地復耕、灌溉設施改善及相關地方建設案件進行協調。
賴惠員表示，2024年7月的颱風凱米來襲後，八掌溪溢堤造成農田淤積，台南市政府辦理的農田清除泥砂復耕計畫雖已決標，卻因2025年又接連受到颱風豪雨影響，整體工期延後，部分農地至今仍未能正常耕作。
賴惠員指出，向中央爭取相關農水路改善工程已獲農田水利署核定，待台南市政府農田清除泥砂復耕計畫完工驗收後即可進場施工，而當地農民長時間無法復耕，盼中央能給予農民休耕補助，減輕農民空窗期間收入損失。
農田水利署長蔡昇甫表示，農水署將全力支援，加速推動相關農水路工程，協助農民早日恢復穩定灌溉與正常耕作。
農糧署長姚士源表示，有關休耕補助方面，將向行政院爭取相關支持，協助地方農民度過難關。
賴惠員說，針對台南市歷史建築後壁車站修復工程，此次成功爭取經費用於木構架補強、毀損屋瓦抽換、白蟻蛀蝕構件與牆體修復，以及防潮、防腐等工程，目標是保存歷史建築原貌、提升結構安全與耐久性，進一步提升後壁車站文資保存價值。
賴惠員表示，相關單位須加速後續文資審查與設計程序，避免工程卡在行政流程；台鐵人員表示，將全力配合後續修復作業，推動相關程序進行。
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