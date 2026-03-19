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嘉市住宅大火後湧入愛心援助 行善團及市長參選人送慰問金關懷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市東區興業東路某狹小巷弄清晨大火，燒毀13戶民宅，災後滿目瘡痍，各界愛心湧入，民進黨市長參選人、立委王美惠立法院會結束，立即搭高鐵回嘉，與嘉邑行善團理事長鄭秀玉探視災民慰問。記者魯永明／翻攝
嘉義市東區興業東路某狹小巷弄清晨大火，燒毀13戶民宅，災後滿目瘡痍，各界愛心湧入，民進黨市長參選人、立委王美惠立法院會結束，立即搭高鐵回嘉，與嘉邑行善團理事長鄭秀玉探視災民慰問。記者魯永明／翻攝

嘉義市東區興業東路某狹小巷弄清晨大火，燒毀13戶民宅，災後滿目瘡痍，各界愛心湧入，成為災民即時依靠。面對突如其來變故，住戶失去家園，情緒低落，慰問金與關懷，為災後現場注入溫情暖流。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉第一時間率幹部到場發放慰問金，每戶提供萬元，協助災民解決燃眉之急。她表示，希望在最困難時刻，讓受災戶感受到社會仍有支持力量，「先安頓生活，未來再一步一步重建。」這份即時援助，讓不少災民紅了眼眶。

選舉期間，地方政治人物也放下行程，趕赴現場關懷。民進黨市長參選人、立委王美惠立法院會結束，立即搭高鐵回嘉探視災民慰問，以擁抱拍肩安撫情緒，強調將協助安置與資源整合。她表示，市府與相關單位慈善團體啟動機制，協助災民度過難關。民眾黨市長參選人張啓楷暫停車隊拜票行程，親赴災區關心慰問，呼籲企業民間團體投入資源，協助災民早日重建家園。他強調，災後重建需要長期支持，不只是短期救助。

大業實中校長陳明君到場慰問學生家長；市府東區區公所啟動安置救助機制，盤點需求，協助安排臨時住所與生活資源。對災民而言，這場大火雖帶來重創，但來自社會援手與關心，成為他們重新站起來的重要力量。

嘉義市東區興業東路某狹小巷弄清晨大火，燒毀13戶民宅，災後滿目瘡痍，各界愛心湧入，民眾黨市長參選人張啓楷暫停車隊拜票行程，親赴災區，與嘉邑行善團理事長鄭秀玉關心災民。記者魯永明／翻攝
嘉義市東區興業東路某狹小巷弄清晨大火，燒毀13戶民宅，災後滿目瘡痍，各界愛心湧入，民眾黨市長參選人張啓楷暫停車隊拜票行程，親赴災區，與嘉邑行善團理事長鄭秀玉關心災民。記者魯永明／翻攝

王美惠 災民

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