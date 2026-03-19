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後壁八掌溪農田遭肆虐難種植 地方爭取專案休耕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立法院財政委員會今南下台南溪北考察地方建設預算執行情形，立委賴惠員（右三）要求中央正視基層聲音。記者謝進盛／攝影
立法院財政委員會今南下台南溪北考察地方建設預算執行情形，立委賴惠員（右三）要求中央正視基層聲音。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區八掌溪畔大片農田，連遭前年凱米颱風及去年丹娜絲颱風及728豪雨肆虐，影響修復進度，迄今仍無法耕作，農民叫苦連天，地方爭取受創的約21公頃農田辦理專案休耕二期，農糧署今天同意將向中央爭取。

立法院財政委員會今南下台南溪北考察地方建設預算執行情形，立委賴惠員與中央、地方相關單位，實地前往後壁火車站、東崩埤小給1-1等3線灌溉區會勘，並於後壁區公所召開座談會，針對歷史建築修復、災損農地復耕、灌溉設施改善及相關地方建設案件進行協調。

後壁東崩埤小給1-1等3線灌溉區多名農民陳情，因農田緊鄰八掌溪，前年凱米颱風及去年丹娜絲颱風及728豪雨肆虐，影響修復進度，且農田不時可見土石淤砂迄今無法耕作，嚴重影響生計。

賴惠員指說，經查，凱米颱風後八掌溪溢堤造成農田淤積，原先南市政府辦理農田清除泥砂復耕計畫雖已決標，卻又接連受到丹娜絲颱風及728豪雨影響，整體工期延後至本月底，導致當地農民至今仍未能恢復正常耕作，估計約21公頃農田受害，中央必須正視。

賴惠員及農民也向農糧署署長姚士源爭取後壁農民休耕兩期補助，希望減輕農民災後復耕空窗期間所承受的收入損失。姚士源允諾將向行政院爭取相關支持，協助地方農民度過難關。

賴惠員也表示，已成功爭取崩埤支線、東崩埤小給1-1、東崩埤小給2-1等3線改善工程，獲農田水利署核定，總長1580公尺、總經費994萬元，將辦理U型溝改善，待南市府農田清除泥砂復耕計畫完工驗收後即可進場施工。農田水利署署長蔡昇甫當場允諾將全力支援，加速推動相關農水路工程，協助農民早日恢復穩定灌溉與正常耕作。

台南後壁八掌溪農田遭肆虐難種植農民叫苦連天，地方爭取專案休耕。記者謝進盛／翻攝
台南後壁八掌溪農田遭肆虐難種植農民叫苦連天，地方爭取專案休耕。記者謝進盛／翻攝

立法院財政委員會今南下台南溪北考察地方建設預算執行情形，立委賴惠員要求中央正視基層聲音。記者謝進盛／攝影
立法院財政委員會今南下台南溪北考察地方建設預算執行情形，立委賴惠員要求中央正視基層聲音。記者謝進盛／攝影

台南後壁八掌溪農田遭肆虐難種植農民叫苦連天，地方爭取專案休耕。記者謝進盛／翻攝
台南後壁八掌溪農田遭肆虐難種植農民叫苦連天，地方爭取專案休耕。記者謝進盛／翻攝

農民 歷史建築 農糧署

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