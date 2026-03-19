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吃一口美食、送一份愛！創世異國風園遊會4月18日邀你暖心響應

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
創世基金會台東院將於4月18日在南京路市民廣場熱鬧舉辦「異國風公益園遊會」，邀請民眾一起用行動做愛心；國際同濟會發起支持，今天率先捐助10萬元拋磚引玉，盼帶動更多企業與民眾響應。圖／創世基金會台東院提供
創世基金會台東院將於4月18日在南京路市民廣場熱鬧舉辦「異國風公益園遊會」，邀請民眾一起用行動做愛心；國際同濟會發起支持，今天率先捐助10萬元拋磚引玉，盼帶動更多企業與民眾響應。圖／創世基金會台東院提供

為籌募植物人常年服務經費及推動嘉義新院建設，創世基金會台東院將於4月18日下午1點至5點，在南京路市民廣場熱鬧舉辦「異國風公益園遊會」，邀請民眾一起用行動做愛心，在輕鬆氛圍中支持植物人照護服務。

創世台東院表示，這次活動以「異國風」為主題，規劃多元內容，包括精彩舞台表演、各式異國美食攤位、免費闖關遊戲、好禮摸彩及捐發票送贈品等，讓民眾邊玩邊做公益。

今天上午舉辦行前說明會，主持人、創世員工及來賓特別換上異國風服裝亮相，現場氣氛熱絡，也為即將到來的園遊會暖身造勢。

活動由國際同濟會發起支持，率先捐助10萬元拋磚引玉，盼帶動更多企業與民眾響應。地方各界也紛紛力挺，包括台東縣稅務局及多位民意代表共同參與，展現地方凝聚力，攜手關懷植物人及其家庭。

院長王玉鳳表示，目前院內安養50位植物人，等同減輕50個家庭長期照護與經濟壓力。創世長年提供安養及到宅服務，希望透過此次園遊會，串聯更多善心力量，讓「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念持續發酵。

主辦單位也提醒，民眾可透過認購園遊券或捐助物資參與支持，凡於4月2日前預訂園遊券，還可獲得限量早鳥好禮。誠摯邀請企業、社團及社會大眾踴躍響應，一起用愛點亮希望，讓溫暖在台東持續流動。

創世基金會台東院今天上午舉辦行前說明會，主持人、創世員工及來賓特別換上異國風服裝亮相，為園遊會暖身造勢。圖／創世基金會台東院提供
創世基金會台東院今天上午舉辦行前說明會，主持人、創世員工及來賓特別換上異國風服裝亮相，為園遊會暖身造勢。圖／創世基金會台東院提供

長期照護 植物人 美食 創世基金會

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