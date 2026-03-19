為「大學作業」組樂團 美秀集團成軍10年返家鄉開唱

來自嘉義的美秀集團2016年成軍，以獨特「賽博台客」音樂風格與自製樂器，在台灣樂團圈有鮮明辨識度，得過金曲獎、金音創作獎、全美獨立音樂獎等獎項；成團邁入第10個年頭，5月23及24日將在嘉市大同技術學院辦演唱會，也是此校區首度辦專場演唱會。

回首成團3千多個日子，美秀集團的音樂之路彷彿一場奇幻冒險，最初的起點其實只是大學課堂上1項作業，團員們當時為了完成學期作品而組成樂團，沒想到一路發展成全職創作與演出的音樂團體，擁有創新音樂風格、現場演出更極具渲染力，每次登台的開場白「我們是來自嘉義的美！秀！集！團！」更震撼無數音樂祭現場。

美秀集團10年前起從嘉義走向國際，如今已是台灣最具代表性樂團之一，但這卻是他們第一次在家鄉嘉義舉辦大型演唱會，團員們說，再次自我提問「美秀最想展現給大家的是什麼？」於是選擇告別過往華麗的外部包裝，回歸最純粹的樂團本質，將巡迴計畫《AS= =》，回到嘉義以升級登場的《AS= =+》，「能在十週年回嘉辦演唱會，絕對是最有意義與最具儀式感的一件事」。

團員們也感性地說，為了紀念這個重要時刻，這場「家鄉秀」的演出內容將不同於以往，歌單將全面升級，帶來意想不到的「尊榮級別」編排，希望把所有到場支持的歌迷都升級成 「Plus」。

美秀集團本月1日在「浮現祭」演出結束時驚喜公開返回家鄉開場的消息，當時舞台大螢幕亮出資訊，台下萬名歌迷隨即爆發如雷歡呼聲，社群平台也迅速被相關討論洗版，歌迷甚至在票券尚未開賣前，紛紛在網路上發起「預防性徵票」，提前尋找可能的票源。

演唱會舉辦地點在嘉市東區彌陀路的大同技術學院校區，校方2024年7月停辦退場，由嘉市府接管，目前市府勞工及青年發展處進駐，也是校區首度辦專場演唱會。

主辦單位表示，美秀集團《AS= =+》十周年演唱會，今中午12時起，官網會員專屬的 「優先預購」在拓元售票系統開跑，3月20日中午12時全面開放購票，每名拓元會員於每場次限購4張，且該限額包含美秀會員優先購的額度，且各階段售票皆不預留名額，若任一場次在優先預購階段完售，隔日將不再釋出票券。

來自嘉義的美秀集團，5月23及24日將返回家鄉嘉義，在嘉市大同技術學院辦《AS= =+》十周年演唱會，圖為美秀集團鼓手鍾錡。圖／浮現祭 EMERGE FEST提供

來自嘉義的美秀集團，5月23及24日將返回家鄉嘉義，在嘉市大同技術學院辦《AS= =+》十周年演唱會。圖／主辦單位提供

來自嘉義的美秀集團，5月23及24日將返回家鄉嘉義，在嘉市大同技術學院辦《AS= =+》十周年演唱會，圖為美秀集團貝斯手婷文。圖／浮現祭 EMERGE FEST提供

來自嘉義的美秀集團，5月23及24日將返回家鄉嘉義，在嘉市大同技術學院辦《AS= =+》十周年演唱會，圖為美秀集團主唱狗柏。圖／浮現祭 EMERGE FEST提供

來自嘉義的美秀集團，5月23及24日將返回家鄉嘉義，在嘉市大同技術學院辦《AS= =+》十周年演唱會。圖／美秀集團提供