從青商到議會 台南市議員林冠維獲青年節優秀青年肯定

329青年節即將來臨，台南今年度青年節社會優秀青年名單近日公布，其中，永康區市議員林冠維長期投入公益、深耕基層並關注青年議題，獲選社會優秀青年，今接受表揚。林冠維表示，這項榮譽屬於所有鄉親與夥伴，未來將持續努力，打造讓青年敢夢、能實踐的城市環境。

林冠維為國立台南大學碩士，歷任永康國際青年商會2020年會長、西勢社區發展協會理事長、台南市消防局義消及調解委員會名譽調解委員等，也擔任體育總會角力委員會主委，當選市議員後也關注弱勢兒少療育補助、警消人力福利、交通建設、長者健保、生育補助及社會住宅等議題，展現青年從政者的行動力。

林冠維表示，自己長期以來深耕永康，積極結合民間資源與政府力量，不僅在議會為市民發聲，更將服務觸角延伸至基層角落，從協助弱勢家庭物資媒合、推動永康區體育發展，到擔任義消及守望相助隊職務等，始終秉持「青年服務、社會共好」的精神。

他也說，此次獲得這份榮譽與肯定是屬於所有永康鄉親，這不僅是對個人的鼓勵，更是對所有默默付出於基層的青年夥伴肯定，而身為青商出身的民意代表，深知青年是城市進步的動力，未來會繼續努力，讓台南成為一個讓少年人有夢、青年人能創業、老年人有依靠的城市。