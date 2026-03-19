聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義縣親子藝術節4月3日登場 百場活動打造兒童節盛會
2026嘉義親子藝術節將於4月3日至12日在嘉義縣表演藝術中心登場，縣長翁章梁今天在記者會宣布，今年規畫近百場室內外活動，結合藝術體驗與親子市集，打造適合闔家參與的兒童節藝文盛會，邀請民眾在春假期間走進園區，共度充滿藝術氣息的親子時光。
嘉義縣表演藝術中心表示，兒童節是孩子的重要節日，今年開幕活動邀請YoYo家族香蕉哥哥與橘子姐姐擔任開場嘉賓，與觀眾一同揭開藝術島序幕。活動期間安排多場親子劇場節目，包括如果兒童劇團「小店．小偷．小豬探！」，帶領觀眾認識角色童年故事，增添觀賞趣味。
此外，頑劇場、日本飛行船劇團及大開劇團等團隊也將輪番演出，呈現多元劇場形式；戶外活動則邀請深受親子喜愛的「紅鼻子馬戲團」、音樂節奏樂隊「嘉頌擊樂」，以及精緻戲偶藝術「三昧堂創意木偶團隊」，透過雜耍、音樂與戲偶藝術，讓親子感受不同舞台魅力。
嘉義縣表演藝術中心表示，今年特別規畫「登島探索」互動機制，民眾可在園區參與集章尋寶任務，完成後可兌換限定小風扇；現場也設置「人人有獎」的樂透站，還有全天多元市集攤位，邀請親子家庭出遊，在觀看演出與探索園區的過程中增添更多趣味與驚喜。
翁章梁表示，嘉義親子藝術節舉辦多年，深受家庭族群喜愛，已成為不少民眾兒童節期間的重要活動。今年以「藝術島」為主題，將表演藝術中心打造成充滿想像力的藝術場域，透過多元演出與互動體驗，讓孩子在遊戲與探索中接觸藝術，培養美感與創意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。