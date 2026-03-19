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嘉義縣親子藝術節4月3日登場 百場活動打造兒童節盛會

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義親子藝術節4月3日登場，縣長翁章梁今天宣布將推出近百場活動，打造兒童節盛會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義親子藝術節4月3日登場，縣長翁章梁今天宣布將推出近百場活動，打造兒童節盛會。圖／嘉義縣政府提供

2026嘉義親子藝術節將於4月3日至12日在嘉義縣表演藝術中心登場，縣長翁章梁今天在記者會宣布，今年規畫近百場室內外活動，結合藝術體驗與親子市集，打造適合闔家參與的兒童節藝文盛會，邀請民眾在春假期間走進園區，共度充滿藝術氣息的親子時光。

嘉義縣表演藝術中心表示，兒童節是孩子的重要節日，今年開幕活動邀請YoYo家族香蕉哥哥與橘子姐姐擔任開場嘉賓，與觀眾一同揭開藝術島序幕。活動期間安排多場親子劇場節目，包括如果兒童劇團「小店．小偷．小豬探！」，帶領觀眾認識角色童年故事，增添觀賞趣味。

此外，頑劇場、日本飛行船劇團及大開劇團等團隊也將輪番演出，呈現多元劇場形式；戶外活動則邀請深受親子喜愛的「紅鼻子馬戲團」、音樂節奏樂隊「嘉頌擊樂」，以及精緻戲偶藝術「三昧堂創意木偶團隊」，透過雜耍、音樂與戲偶藝術，讓親子感受不同舞台魅力。

嘉義縣表演藝術中心表示，今年特別規畫「登島探索」互動機制，民眾可在園區參與集章尋寶任務，完成後可兌換限定小風扇；現場也設置「人人有獎」的樂透站，還有全天多元市集攤位，邀請親子家庭出遊，在觀看演出與探索園區的過程中增添更多趣味與驚喜。

翁章梁表示，嘉義親子藝術節舉辦多年，深受家庭族群喜愛，已成為不少民眾兒童節期間的重要活動。今年以「藝術島」為主題，將表演藝術中心打造成充滿想像力的藝術場域，透過多元演出與互動體驗，讓孩子在遊戲與探索中接觸藝術，培養美感與創意。

嘉義親子藝術節4月3日登場，縣長翁章梁今天宣布將推出近百場活動，打造兒童節盛會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義親子藝術節4月3日登場，縣長翁章梁今天宣布將推出近百場活動，打造兒童節盛會。圖／嘉義縣政府提供

嘉義親子藝術節4月3日登場，縣府將推出近百場活動陪伴孩童過兒童節。圖／嘉義縣政府提供
嘉義親子藝術節4月3日登場，縣府將推出近百場活動陪伴孩童過兒童節。圖／嘉義縣政府提供

嘉義親子藝術節4月3日登場，將邀請頑劇場、日本飛行船劇團及大開劇團等演出。圖／嘉義縣政府提供
嘉義親子藝術節4月3日登場，將邀請頑劇場、日本飛行船劇團及大開劇團等演出。圖／嘉義縣政府提供

活動 表演藝術 藝術

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