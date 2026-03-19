防都市鳥類「窗殺」台南市議會大片玻璃貼友善防撞窗貼

為響應聯合國永續發展目標（SDGs）第15項「保育陸域生態」，並積極防範鳥類因誤判玻璃反射而發生的「窗殺」（Glass Collisions）悲劇，台南市議會近日於廳舍大範圍設置友善鳥類防撞窗貼，以實際行動為都市鳥類打造更安全的飛行環境。

台南市議會周邊綠樹成蔭、環境清幽，廳舍採大片玻璃窗設計，就如現代建築大量使用的玻璃帷幕與大面窗戶，常因反射天空樹木或高度透明，導致鳥類產生視覺錯覺而高速撞擊傷亡。

為解決此一「隱形危機」，台南市議會特別將機關意象融入點狀圖樣設計中，廣泛貼設於廳舍玻璃上。此舉能有效破壞玻璃的反射面與穿透感，協助鳥類清楚辨識建築物為實體阻隔面，進而大幅降低誤撞機率，保障鳥類生命安全。

議長邱莉莉表示，推動防撞窗貼不僅是為了保護周遭的飛羽精靈，更期盼能發揮領頭羊的作用，喚起更多政府機關、各級學校及廣大市民對生態保育的重視，也呼籲社會各界共同關注都市開發與自然環境的共存課題，攜手守護台南的生態平衡與生物多樣性。

為了讓大眾更深入了解鳥類窗殺的成因與防治對策，台南市議會也特別推薦民眾至「野鳥窗殺博物館」網站（https://www.birdwindowcollision.info）瀏覽。期盼透過正確保育觀念的推廣，讓更多人認識鳥類在都市叢林中面臨的挑戰，並邀請各界一同加入改善建築玻璃設計的行列，為鳥類撐起一把保護傘。

台南市議會廳舍大片玻璃全面設置友善鳥類防撞窗貼。圖／台南市議會提供

台南市議會友善鳥類防撞窗貼還融入機關意象。圖／台南市議會提供