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雲林莿桐蒜頭夠嗆辣宵小覬覦 今公所、警方聯手護蒜

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」。記者陳雅玲／攝影

雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」，結合警、民力加強深夜巡邏，守護農民辛苦一整年的「黑金」成果。

雲林縣大蒜種植面積約5千公頃，產量占全台9成，每年清明節前後進入產季，今年傳出葉蟎及薊馬類綜合性病蟲害，部分地區減產近3成。

莿桐鄉大蒜種植面積約300公頃，因受濁水溪滋養，蒜頭以「香、硬、嗆」聞名，過去經常發生大蒜失竊案，造成農民損失。

李姓蒜農種植約1公頃大蒜，他表示，附近曾有蒜田失竊，每年產季將至，會自行在蒜田裝設監視器防竊，待收成結束收起來，藉此達到嚇阻效果。

鄉長廖秋蓉指出，每年清明節前後15天是採收期，為避免農民辛苦半年心血失竊，公所向斗六警分局反映，結合警力、義警民防及巡守隊啟動護蒜專案，透過警力、民力加強田間巡邏，盼今年將失竊案降至最低。

斗六警分局偵查隊長鄧家福表示，斗六分局在農作物收成期已規畫護蒜、護農專案，會在農民休息時間不定期巡邏，也呼籲農民若發現有陌生或可疑人、車在田間逗留、行蹤詭異，立即打電話報警。

雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」，鄉長廖秋蓉（右）到田間關心生產情形。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」，鄉長廖秋蓉（右）到田間關心生產情形。記者陳雅玲／攝影

雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」，農民也自行架設監視器護蒜。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」，農民也自行架設監視器護蒜。記者陳雅玲／攝影

雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」。記者陳雅玲／攝影

雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」。記者陳雅玲／攝影
雲林莿桐鄉地理環境優渥，生產的蒜頭以嗆辣聞名，每年產季常引起宵小覬覦，因近日已進入蒜頭產期，為防慘劇重演，莿桐鄉公所與斗六警分局今宣布啟動「護蒜專案」。記者陳雅玲／攝影

農民 濁水溪 蒜頭

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