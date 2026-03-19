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中醫「針灸組合拳」輔助 新營醫院失智症共照中心啟動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新營醫院中醫部中醫針傷科主任陳建閔。記者謝進盛／翻攝
新營醫院中醫部中醫針傷科主任陳建閔。記者謝進盛／翻攝

衛生福利部新營醫院「失智症共照中心」本月運作，整合神經內科、精神科、復健科與中醫科等跨專業團隊，提供從早期評估、藥物治療到復健與家庭支持的一站式照護服務。

其中，中醫針灸以「多穴位整合治療」的方式輔助失智症照護，成為近期受到關注特色治療之一。

新營醫院中醫部中醫針傷科主任陳建閔說，針灸在失智症照護中並非只針對單一穴位，而是透過多個穴位整合刺激，形成類似「組合拳」的治療方式。臨床上最核心穴位之一，是位於頭頂中央的百會穴。

陳建閔指出，近年部分神經影像研究發現，針刺百會穴可能與腦部血流增加有關，尤其是與記憶與學習能力密切相關的海馬迴區域，而在許多失智症患者中，該區域功能會逐漸下降。透過針灸刺激百會穴，有機會促進局部血液循環與神經調節。

在實際臨床治療上，醫師通常會搭配多個頭部穴位，例如 四神聰穴、神庭穴 與 風池穴 等，以加強「醒腦開竅」的效果，再配合 腎俞穴 與 三陰交穴 等調整全身氣血與臟腑功能的穴位，或是以雷射針灸方式形成完整的「針灸組合拳」。

根據部分臨床研究觀察，針灸搭配標準藥物治療，可能有助於改善患者的日常生活可能有助於改善患者日常生活功能，例如進食、穿衣與行走等能力，也就是提升 ADL（日常生活活動能力） 表現。部分患者也可觀察到睡眠品質與情緒穩定度改善。

陳建閔強調，針灸在失智症治療中主要定位為輔助療法，通常會與西醫藥物併用，例如乙醯膽鹼酯酶抑制劑 Donepezil 等。透過中西醫整合照護，希望在延緩退化同時，也能協助患者維持生活功能與生活品質。

新營醫院院長莊毓民表示，失智症共照中心啟動後，將提供記憶門診評估、藥物治療、復健訓練、中醫輔助治療及家屬支持等服務，建立完整在地照護網絡。院方也提醒，若家中長者出現記憶力明顯下降、反覆詢問相同問題或日常生活能力退化等情形，應及早就醫評估，把握早期介入機會。

失智症

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