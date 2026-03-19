免跑地政所 嘉市地籍異動即時通第2季上線ATM就能申請防詐

嘉義市智慧地政再進化！市府2026智慧城市展暨淨零城市展搶先亮相全國首創服務，宣布「地籍異動即時通」第2季上線，首度整合智能櫃員機（ATM）提供線上申請功能，民眾免臨櫃即可完成設定，即時掌握名下不動產異動資訊，強化防詐安全。

智慧城市展在台北南港展覽館舉行，以「AI驅動數位與淨零雙軸轉型」為主軸。市府地政處以數位治理為核心，展示從傳統臨櫃服務邁向即時、便利且安全創新模式，吸引民眾體驗。嘉市2024年推出「地政結合財稅智能櫃員機」，整合地政與稅務服務，推動跨縣市合作，目前地政謄本服務延伸至台北市、新北市、桃園市及台中市，讓民眾可跨區就近辦理，免除往返不便。

在既有基礎上，此次再將「地籍異動即時通」導入智能櫃員機，結合無人櫃檯應用，讓原本需臨櫃或透過網路申請的服務，轉為更即時且直覺的操作模式。地政事務所主任孫煜勝表示，系統設計採多重驗證機制，包含身分證搭配簡訊驗證、健保卡、自然人憑證及行動自然人憑證等，確保申辦過程資訊與隱私安全。完成申請後，系統將即時發送通知，協助民眾掌握產權異動情形，有效防範偽冒過戶等詐騙風險。

智慧城市展現場蒐集民眾回饋，DEMO操作普遍獲得「流程簡單、使用順暢」正面評價，顯示服務具高度實用性與接受度。相關功能預計第2季陸續上線。此項創新不僅提升防詐能力，也兼顧淨零目標，透過數位化服務減少地民眾往返辦理次數，降低交通碳排，展現智慧治理與永續發展並進成果。

市長黃敏惠表示，智慧城市發展關鍵在回應市民需求，市府以設計思維推動治理，讓科技不僅提升效率，更成為守護市民重要工具，嘉市具備快速實驗與落地創新條件，能將科技轉化為市民有感服務。地政處長張婉芬指出，此次升級將防詐機制前移，民眾可過智能櫃員機完成設定，從源頭強化不動產安全防護，大幅提升服務效率與便利性。