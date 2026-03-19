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號召青年以行動改變台南 青年公民節3月27日南大登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市以「南青行動 Action」為年度主題，鼓勵青年從關心議題出發，進一步走向提出方案與實際行動。圖／台南市研考會提供
台南市以「南青行動 Action」為年度主題，鼓勵青年從關心議題出發，進一步走向提出方案與實際行動。圖／台南市研考會提供

鼓勵青年關心公共議題，用自己的方式改變城市，台南市研考會將於3月27日在國立台南大學舉辦「115年青年公民節－南青行動串聯CONNECT」，活動結合青年舞台展演、青年論壇、行動團隊分享及學生會交流，前30名完成報名並實際到場者，可獲得台南限定紀念品「全台首學老屋窗花狀元籤」。

研考會表示，當天邀請歷屆青年行動團隊到場分享，包括以Podcast記錄原民女性生命故事的「歸途拔馬青年小組」、提出左鎮農村轉型藍圖的「漫游淺山團隊」，以及開發智慧照護APP改善長者照護的「老友遊記團隊」，透過真實案例展現青年如何從生活觀察出發，回應地方需求、推動具體改變。

活動也邀請杏源珈琲林召荃、台灣府城隍廟特助葉萱萱，以及成功大學、南台科技大學、台南大學、敏惠醫專學生會代表參與交流，從地方創生、文化實踐、校園自治到社會行動，分享多元公共參與經驗。

市長黃偉哲表示，青年世代擁有創意、觀察力與行動力，是城市持續進步的重要力量。市府持續打造青年交流與對話平台，希望青年不只是參與，更能分享觀點、提出想法、連結夥伴、啟動行動，讓青年聲音成為城市發展的重要動能。

研考會主委王效文表示，青年公民節是青年交流、互相啟發並凝聚行動能量的重要平台。期待讓更多青年看見公共參與不只有一種形式，無論是文化推廣、地方創生、科技應用或校園自治，都可能成為參與公共事務的起點。

研考會當天將宣布「台南青年公共參與行動計畫」啟動徵件，鼓勵青年從關心地方議題出發，透過團隊合作提出具體行動方案，將創意逐步轉化為實踐；另將於4月8日辦理培力說明會，協助青年了解提案方式、行動規劃與資源運用，陪伴更多青年踏出公共參與的第一步，攜手為臺南創造更多新的城市可能。

0327青年公民節報名:https://forms.gle/Gb6xyZkfXjfpJXiH8

0408行動計畫培力說明會報名：https://reurl.cc/mpn49G

青年

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