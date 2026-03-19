陳情市府、互控傷害！嘉義文化路夜市攤販爆肢體衝突

嘉義市文化路夜市日前發生攤販租界糾紛，進而爆發肢體衝突，文化路蘭井街自治會昨到市府陳情，指控合法攤販遭毆警方卻不作為，但另一方周姓男子也現身反駁，哽咽說被自治會理事長夫妻霸凌、非法收費，雙方各執一詞。

市警局表示，此案源於長期地租界址糾紛，十三日員警獲報衝突，到場時未見犯罪行為及明顯外傷，不符現行犯逮捕要件，已請雙方驗傷提出告訴，也呼籲民眾應理性，如有違法情事將依法處理。

市府建設處長羅資政昨出面接下陳情書，表示建設處將持續督促各自治會依規定善盡管理責任，維護營業秩序。

自治會表示，顏姓女攤販十三日擺攤時，市府曾認定違規設攤的洪姓女攤販丈夫夥同周男等共三人，涉以攤架撞擊並將人夾在架縫間，導致顏女差點昏厥；自治會也表示，市府曾兩度函文警方要求取締違規攤販，警方卻未處理，案發當下也未依現行犯逮捕動手者，令人質疑警方包庇。

「我們沒有議員靠，難道就要被欺負嗎？」周姓男子隨後偕同親友也到市府前廣場，他哽咽說，自己在文化路擺攤多年，一開始向理事長夫妻承租位子，每月支付二萬五千元租金及三千元水電費，但對方利用議員施壓、強占位子，十三日當時是對方先以餐車撞人，所有霸凌與衝突過程皆有錄影存證，昨已提告傷害、強制罪及妨害自由罪嫌。