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觀察站／兼顧民意與建設 陳亭妃試金石

聯合報／ 本報記者林伯驊萬于甄

台南北外環工程第四期存在路線爭議，民進黨市長參選人陳亭妃近年多次開協調會，試圖在民意與建設推動間尋求平衡，然而，黨內初選對手立委林俊憲近日率隊會勘並直言「路線規畫已確定」，讓單純工程問題浮現初選的政治攻防意味，甚至網友質疑陳是否抗議下去？儼然成她從民代邁向市長角色的一大試金石。

北外環四期爭議本質上是「部分民意」和「整體決策」衝突，居民的疑慮非毫無根據，也能預期目前方案會對當地環境、交通產生影響，在規畫程序完備下，亟需取得分歧民意的信任。

陳亭妃多年來為第四期工程的反彈民意，多次邀內政部官員南下與居民協調，反映住戶擔心高架橋距離民宅太近，產生河岸景觀、噪音、交通、排水等衝擊，希望高架橋橋墩座落於鹽水溪高灘地的範圍，前年底座談會上更決議要求中央考量多方意見，再提出修正規畫。

陳亭妃積極在政府與第一線民意間奔走溝通，計畫路線仍難以更動，還有傳言她阻擋北外環計畫，為此還提出和業務單位往來的公文佐證自己一直在努力推動計畫、關心進度；此時立院新會期交通委員會召委林俊憲，首場會勘挑選此工程，十六日南下關心進度，喊出要拚提前通車，呈現截然不同立場選擇，不無可能被操作成新一波黨內齟齬。

台南不少重大工程曾出現程序完成後，部分民意仍無法接受的情況，演變長期對立，北外環工程是有望解決市區與南科通勤壅塞的重大交通建設，應以如期如質通車為最大目標，陳亭妃除避免被貼上「反對開發」標籤，陷入選舉口水攻防，更須進一步展現解決問題能力，提前接受治理能耐的檢驗。

林俊憲 陳亭妃 台南 南科

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