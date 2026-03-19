自救會怒批衝擊景觀、交通！台南市北外環4期路線不變 抗議未歇

台南市政府推動北外環道路工程，是南科通勤族往返園區與永康、安南區間交通瓶頸的一大解方，但第四期工程被沿線居民質疑路線南移，未來高架橋距民宅太近，也衝擊景觀、交通等，迄今北區中華北路一帶掛著反對的布條；市府表示，依法施工、持續積極溝通。

南市工務局指出，台南都會區北外環快速道路全長約十三點五公里，總經費約二二七億元，分四期推動，已完成第一期及第三期工程，第二期工程持續施工中，第四期以北安路為界，東工區正辦理用地取得作業、西工區正辦理細部設計作業，整體工程依序推進，預計二○三一年底全線完工通車。

市府預計六月完成四期的用地取得，但路線中曾規畫行走鹽水溪北岸，後來轉南岸，部分沿線居民去年組成「反北外環偷渡南移自救會」，北區大港里長黃良賢說，依目前規畫路線，未來高架橋將直撲中華北路住宅區，而引起反彈。

自救會成員黃貴美說，還是希望政府能好好與居民坐下來談、好好思考四期交通效益真的有幫助到南市整體交通？而非每次都以「環評已過」搪塞，且政府塑造出北外環四期道路有諸多美好利多「濾鏡」，卻沒思考對沿線居民造成的困擾，包括被剝奪的天際線。另外，在海安路增設匝道勢必帶來大量車潮，鄰近的文元國小師生面臨空汙及噪音、如何確保通學安全，市府有做好配套措施了？自救會未來仍會積極爭取「零計畫」方案。

市長黃偉哲說，北外環全線通車後，台十七線大港觀海橋至南科園區通行時間可望縮短至約廿分鐘，大幅縮短市區、安南區、永康區及國道一號的交通車流，將持續掌握工程進度，確保如期如質完成。工務局表示，同步強化周邊交通路網，北外環銜接樹谷園區的聯絡道路已接近完工。另外，國道一號增設北外環交流道工程持續施工中，預計十月完工。