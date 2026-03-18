台南橡塑膠工業展 線上媒合會助推國際商機

2026台南橡塑膠工業展今天起至21日在大台南會展中心展出，台南市政府配合籌設國際線上媒合會，安排超過10場次商洽活動，媒合廠商與國際買主接洽，創造商機。

台南市長黃偉哲今天出席開幕儀式致詞表示，台南橡塑膠產廠商約有1200家，年產值超過新台幣670億元，除了是台南重要產業，長期以來也是台灣製造業關鍵基石之一，從民生用品、電子零組件，到汽機車、醫療與高階工業應用，皆與橡塑膠技術息息相關。

黃偉哲表示，此次活動特別籌設線上媒合會，媒合國際買主安排超過10場次商洽活動，協助廠商接軌全球市場，創造商機，盼透過展覽讓更多人看到並驚艷台南的工業實力，市府將持續推動各產業展會活動，提供優質行銷交流平台。

台南市經濟發展局長張婷媛指出，展覽規劃加工機械設備區、模具暨零組件區、原料及製品區、周邊零配件區、公協會專區共5大專區，完整呈現橡塑膠產業上、中、下游一條龍完整供應鏈，展覽期間並安排2場塑橡膠產業永續發展論壇及3場企業交流分享會，邀請產業專家及企業主擔任主講人。

2026台南橡塑膠工業展今天起至21日在大台南會展中心展出，展覽專區集結超過90家廠商、260攤位，採免費參觀，展出時間為每日上午10時至下午5時（21日為下午4時），主辦單位並於展覽期間，每日提供限量現場打卡禮與抽獎活動。