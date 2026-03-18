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127家企業搶才 雲科大就博會釋數千職缺
雲林科技大學「2026年校園就業徵才博覽會」今登場，邀集127家企業進校徵才，釋出數千個職缺，涵蓋半導體、光電、精密機械、智慧製造及資訊服務等多元領域，為了協助學子精準對接國家戰略產業，校方更首度設置「南科、中科廠商專區」。
面對全球AI轉型與半導體擴廠潮，今年企業徵才力道強勁，校方表示，參與徵才企業陣容橫跨半導體、光電、智慧製造及工程營建等多元領域，包括緯創資通、台灣美光、世界先進、大立光電、光寶科技、南亞科技、矽品精密、京元電子、上銀科技、大陸工程及李長榮化工等指標企業到場設攤，提供多元就業選擇。。
校長張傳育表示，校園徵才博覽會是學生邁入職場的重要起點，校方持續鏈結產業趨勢，推動實習制度與產學專班，強化學生實務能力與就業競爭力。為強化與產業聚落連結，活動特別設置「南科廠商徵才專區」及「中科廠商徵才專區」，讓學生一次掌握科學園區就業機會。
雲科大就業暨校友服務中心表示，畢業季期間將持續辦理企業徵才說明會與職涯講座，深化學生與企業交流機會，協助青年掌握求職先機，相關資訊可至雲科大校園活動報名系統查詢。
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