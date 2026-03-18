127家企業搶才 雲科大就博會釋數千職缺

「土方之亂」延燒，國內營建剩餘土石方無處去化、處理成本攀升，各縣市急跳腳，民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘建議在布袋港北側進行填海造陸，解決土方問題與國土利用需求。但過去雲林六輕園區填海造陸已造成漁港航道嚴重淤塞，縣長張麗善表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但又增加別人的問題，若無成熟配套，中央不應貿然實施。

2026-03-18 17:30