快訊

回顧台灣治安史！碾米廠小開3年連遭綁架兩次 全憑機智獲救

前女主播涉詐420萬 「反咬」富商男友：發生關係後答應的都沒了

背債5千萬13年還不完 馬國弼50歲扛全家：三代租屋還剩500萬未清

聽新聞
0:00 / 0:00

127家企業搶才 雲科大就博會釋數千職缺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學「2026年校園就業徵才博覽會」今登場，邀集127家企業進校徵才，釋出數千個職缺。圖／雲林科技大學提供
雲林科技大學「2026年校園就業徵才博覽會」今登場，邀集127家企業進校徵才，釋出數千個職缺。圖／雲林科技大學提供

雲林科技大學「2026年校園就業徵才博覽會」今登場，邀集127家企業進校徵才，釋出數千個職缺，涵蓋半導體、光電、精密機械、智慧製造及資訊服務等多元領域，為了協助學子精準對接國家戰略產業，校方更首度設置「南科、中科廠商專區」。

面對全球AI轉型與半導體擴廠潮，今年企業徵才力道強勁，校方表示，參與徵才企業陣容橫跨半導體、光電、智慧製造及工程營建等多元領域，包括緯創資通、台灣美光、世界先進、大立光電、光寶科技、南亞科技、矽品精密、京元電子、上銀科技、大陸工程及李長榮化工等指標企業到場設攤，提供多元就業選擇。。

校長張傳育表示，校園徵才博覽會是學生邁入職場的重要起點，校方持續鏈結產業趨勢，推動實習制度與產學專班，強化學生實務能力與就業競爭力。為強化與產業聚落連結，活動特別設置「南科廠商徵才專區」及「中科廠商徵才專區」，讓學生一次掌握科學園區就業機會。

雲科大就業暨校友服務中心表示，畢業季期間將持續辦理企業徵才說明會與職涯講座，深化學生與企業交流機會，協助青年掌握求職先機，相關資訊可至雲科大校園活動報名系統查詢。

雲林科技大學「2026年校園就業徵才博覽會」今登場，邀集127家企業進校徵才，釋出數千個職缺。圖／雲林科技大學提供
雲林科技大學「2026年校園就業徵才博覽會」今登場，邀集127家企業進校徵才，釋出數千個職缺。圖／雲林科技大學提供

雲林科技大學「2026年校園就業徵才博覽會」今登場，邀集127家企業進校徵才，釋出數千個職缺。圖／雲林科技大學提供
雲林科技大學「2026年校園就業徵才博覽會」今登場，邀集127家企業進校徵才，釋出數千個職缺。圖／雲林科技大學提供

半導體 徵才 南科

延伸閱讀

中山大學就博會爆人潮！半導體最搶手 台積電年薪220萬搶才

中山大學就博會逾百企業搶才　半導體年薪逾2百萬

相關新聞

土方之亂延燒／蔡易餘提填海造陸解危 張麗善質疑

「土方之亂」延燒，國內營建剩餘土石方無處去化、處理成本攀升，各縣市急跳腳，民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘建議在布袋港北側進行填海造陸，解決土方問題與國土利用需求。但過去雲林六輕園區填海造陸已造成漁港航道嚴重淤塞，縣長張麗善表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但又增加別人的問題，若無成熟配套，中央不應貿然實施。

甩掉「最胖縣市」 雲林狂減1.8噸肥肉再祭百萬豪禮號召全民減重

雲林縣2024年被列全台最胖縣市，國中小學生肥胖同樣居全台之冠。縣府去年首度推出每日7千步挑戰及減重競賽，成功將全國肥胖排名由第1降至第7，甩開「最胖縣市」標籤。縣長張麗善今宣布，今年祭出近百萬元大獎，續推每日7千步挑戰及減重競賽，即日起開放報名。

127家企業搶才 雲科大就博會釋數千職缺

雲林科技大學「2026年校園就業徵才博覽會」今登場，邀集127家企業進校徵才，釋出數千個職缺，涵蓋半導體、光電、精密機械、智慧製造及資訊服務等多元領域，為了協助學子精準對接國家戰略產業，校方更首度設置「南科、中科廠商專區」。

嘉市文化路夜市攤販糾紛...蘭井街自治會控黑道介入 赴市府陳情抗議

嘉義市文化路夜市爆發攤販租界糾紛，文化路蘭井街自治會質疑黑道介入，今天下午前往嘉義市政府陳情抗議，不滿合法攤販遭毆警方卻不作為；遭指控的周姓男子也現身反駁，哽咽表示遭自治會理事長夫妻霸凌、非法收費，雙方各執一詞，由市府建設處長羅資政代表接下陳情書。

日本青森睡魔燈籠移展朴子配天宮 3月21日起開放參觀

2026台灣燈會日前落幕，展期中備受矚目的日本青森睡魔燈籠「台日共鳴．天妃神」，3月21日起至5月10日止，在嘉義縣朴子配天宮停車場展出，廟方為睡魔燈籠重新搭建「睡魔小屋」，民眾可近距離觀賞，欣賞融合日本傳統燈藝與台灣民間信仰作品，延續台日文化交流。

土方之亂導致處理費爆漲？南市府：六大新制 穩定市場

台南近期傳出「土石方之亂」導致處理價格飆漲，市府出面澄清。台南市工務局表示，實地查訪目前土石方處理行情，每立方公尺約1500元，與社群媒體所稱暴漲情形不符。為因應營建需求並穩定市場，市府同步推動「建築工程土方多元處理制度」，從制度面強化調度與去化效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。