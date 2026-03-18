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嘉市文化路夜市攤販糾紛...蘭井街自治會控黑道介入 赴市府陳情抗議

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
質疑黑道介入文化路夜市，自治會控攤販受傷警不作為赴市府陳抗。記者李宗祐／攝影
質疑黑道介入文化路夜市，自治會控攤販受傷警不作為赴市府陳抗。記者李宗祐／攝影

嘉義市文化路夜市爆發攤販租界糾紛，文化路蘭井街自治會質疑黑道介入，今天下午前往嘉義市政府陳情抗議，不滿合法攤販遭毆警方卻不作為；遭指控的周姓男子也現身反駁，哽咽表示遭自治會理事長夫妻霸凌、非法收費，雙方各執一詞，由市府建設處長羅資政代表接下陳情書。

自治會表示，顏姓女攤販13日擺攤時，遭市府認定違規的洪姓女攤販丈夫夥同周男等3人，以攤架撞擊並將人夾在架縫間，導致顏女差點昏厥。自治會質疑，市府曾兩度函文警方要求取締違規攤販，警方卻未處理，案發當下也未依現行犯逮捕動手者，讓合法攤販質疑警方包庇。

「我們沒有議員靠，難道就要被欺負嗎？」周男隨後偕同親友在市府廣場自清。周男哽咽表示，他在文化路擺攤多年，一開始向理事長夫妻承租位子，每月支付2萬5000元租金及3000元水電費。他控訴對方利用議員施壓、強占位子，13日當天是對方先拿餐車撞人，所有霸凌與衝突過程皆有錄影存證，今天已前往派出所提告傷害、強制罪及妨害自由。

市府表示，文化路夜市已成為全國觀光人次第一的夜市，有關攤商雙方互提民事告訴案件，先前移送地檢署已獲不起訴處分。建設處長羅資政表示，建設處將持續督促各自治會依規定善盡管理責任，維護營業秩序。

市警局表示，本案源於長期地租界址糾紛，13日員警到場時未見犯罪行為及明顯外傷，不符現行犯逮捕要件，已請雙方驗傷提出告訴。警方呼籲民眾應理性，如有違法情事將依法處理。

周男控訴對方利用議員施壓、強占位子，衝突當天是對方先拿餐車撞人，所有霸凌與衝突過程皆有錄影存證。記者李宗祐／攝影
周男控訴對方利用議員施壓、強占位子，衝突當天是對方先拿餐車撞人，所有霸凌與衝突過程皆有錄影存證。記者李宗祐／攝影

周男親友提出合法攤商證明，取證緣由都有合法來源。記者李宗祐／攝影
周男親友提出合法攤商證明，取證緣由都有合法來源。記者李宗祐／攝影

顏姓女攤商（右）表示遭對方推擠受傷，在自治會的聲援下赴市府陳情，左為自治會代表陳文憲。記者李宗祐／攝影
顏姓女攤商（右）表示遭對方推擠受傷，在自治會的聲援下赴市府陳情，左為自治會代表陳文憲。記者李宗祐／攝影

文化路蘭井街自治會會長林苗成（左）等人今天下午前往嘉義市政府陳情，由市府建設處長羅資政（右）代表接下陳情書。。記者李宗祐／攝影
文化路蘭井街自治會會長林苗成（左）等人今天下午前往嘉義市政府陳情，由市府建設處長羅資政（右）代表接下陳情書。。記者李宗祐／攝影

周男親友提出合法攤商證明。記者李宗祐／攝影
周男親友提出合法攤商證明。記者李宗祐／攝影

遭指控毆打攤販，周男（左）現身市府反擊控對方找議員施壓非法收費，數度哽咽控訴遭自治會理事長夫妻霸凌、非法收費。記者李宗祐／攝影
遭指控毆打攤販，周男（左）現身市府反擊控對方找議員施壓非法收費，數度哽咽控訴遭自治會理事長夫妻霸凌、非法收費。記者李宗祐／攝影

嘉義市警一分局長閻百川（右）說明警方處理過程，呼籲陳情民眾應理性、遵守法令，如有逾越違法情事將依法處理，左為長榮派出所長謝承哲。記者李宗祐／攝影。記者李宗祐／攝影
嘉義市警一分局長閻百川（右）說明警方處理過程，呼籲陳情民眾應理性、遵守法令，如有逾越違法情事將依法處理，左為長榮派出所長謝承哲。記者李宗祐／攝影。記者李宗祐／攝影

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