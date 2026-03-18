2026台灣燈會日前落幕，展期中備受矚目的日本青森睡魔燈籠「台日共鳴．天妃神」，3月21日起至5月10日止，在嘉義縣朴子配天宮停車場展出，廟方為睡魔燈籠重新搭建「睡魔小屋」，民眾可近距離觀賞，欣賞融合日本傳統燈藝與台灣民間信仰作品，延續台日文化交流。

嘉義縣長翁章梁今天下午前往配天宮視察展場整備情形，了解睡魔燈籠組裝進度與空間規劃，配天宮已在停車場重新搭建「睡魔小屋」，避免燈籠受風吹日曬雨淋影響，肯定配天宮在短時間內搭建睡魔小屋，燈籠本體也已重新組裝完成，展現高度效率與用心。

翁章梁說，青森睡魔燈籠是今年台灣燈會一大亮點，尤其「Team Taiwan大遊行」首次上街展示時，吸引大量民眾圍觀拍照，許多人在燈會結束後都關心燈籠去向，在嘉義縣政府、文化總會與配天宮協調下順利完成拆解、運送與組裝，讓這座深受喜愛的作品得以繼續留在嘉義。

配天宮總幹事丁廣穎說，日本青森睡魔燈籠目前已移至停車場睡魔小屋，準備作業大致完成，預計3月20日前完工，3月21日起開放參觀，展期持續至媽祖聖誕後。開放時間比照燈會，假日早上10時至晚上10時，平日下午2時至晚上10時，若後續有調整也會另外公告。

日本青森睡魔燈籠移展朴子配天宮，3月21日起開放參觀，縣長翁章梁今到場關心燈籠安裝狀況。記者黃于凡／攝影

日本青森睡魔燈籠移展朴子配天宮，3月21日起開放參觀，預計持續展至5月10日。記者黃于凡／攝影