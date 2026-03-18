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土方之亂延燒／蔡易餘提填海造陸解危 張麗善質疑

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左二）表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但又新增別的問題，若無成熟配套，中央不應貿然實施。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左二）表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但又新增別的問題，若無成熟配套，中央不應貿然實施。記者陳雅玲／攝影

土方之亂」延燒，國內營建剩餘土石方無處去化、處理成本攀升，各縣市急跳腳，民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘建議在布袋港北側進行填海造陸，解決土方問題與國土利用需求。但過去雲林六輕園區填海造陸已造成漁港航道嚴重淤塞，縣長張麗善表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但又增加別人的問題，若無成熟配套，中央不應貿然實施。

蔡易餘日前質詢內政部長劉世芳時，建議在布袋港北側進行填海造陸，同時解決土方堆置問題與國土利用需求，引起關注熱議，劉世芳答詢表示審慎看待，已由國土署納入評估。

但用土方填海造陸，雲林縣府認為需要更謹慎的評估。縣府水利處長許宏博表示，雲林濁水溪年輸沙量高達六五五五萬噸，全台河川最大，原本濁水溪的沙是往南漂，因六輕填海造陸，造成沙源卡在六輕的北邊，環評要求六輕清沙到南邊作為補償，使本來的自然漂沙變成人工漂沙，大量沙源造成南邊的台西港出現大量沙源，淤積比以前更嚴重。

許宏博表示，台西港的淤積問題日益嚴重，退潮時港域無水，船筏須待漲潮才可進出，以前三、四年清沙一次，現在一、二年就要清一次，目前五條港、台西、三條崙、萡子寮等漁港航道都有泥沙淤積、航行困難等問題，另外，各排水和溪流出口，也因淤沙沉積造成潟湖化，流水受阻易倒灌回流，導致中游、上游聚落下大雨時淹水頻傳，且各海岸防潮閘也因淤積堵塞，養殖區要取用新鮮海水也變得困難。

張麗善受訪指出，蔡易餘的提議看似解決土方問題，但填海造陸的土方是廢棄土方還是處理過的土方，若是廢棄土方，可能會造成水源及土地汙染，再者，填海造陸可能造成航道淤塞，「解決一個問題，又增加別人的問題」，若無成熟配套情況下，希望中央不要貿然實施。

許宏博也表示，填海造陸現在看來似乎可以解決土方問題，但實際上要執行有困難，因為填海造陸要環評，且不是一時一刻能夠解決，到時候土方問題可能已不存在，是不是可執行、或較好的選項要謹慎評估。

雲林海岸漂沙嚴重，各地多了許多灘地，且各河口淤沙面積擴大，有潟湖化之勢，是過去所沒有的。圖／本報資料照
雲林海岸漂沙嚴重，各地多了許多灘地，且各河口淤沙面積擴大，有潟湖化之勢，是過去所沒有的。圖／本報資料照

劉世芳 土方 張麗善

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