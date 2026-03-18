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土方之亂導致處理費爆漲？南市府：六大新制 穩定市場
台南近期傳出「土石方之亂」導致處理價格飆漲，市府出面澄清。台南市工務局表示，實地查訪目前土石方處理行情，每立方公尺約1500元，與社群媒體所稱暴漲情形不符。為因應營建需求並穩定市場，市府同步推動「建築工程土方多元處理制度」，從制度面強化調度與去化效率。
在台南市議會臨時會中，多名議員關切土方暫置與去化問題。市長黃偉哲指出，市府正規畫設置「土方暫存廠」，專門收納尚未篩分的原狀土，並透過分類處理，將合格土方轉為公共工程填料使用，建立從暫存到再利用的完整流程，降低棄置與堆置壓力。
工務局說明，現行政策以六大措施為核心，包括推動土方交換、開放窪地回填、允許異地暫置、擴增土資場容量、設置公辦暫置區及建築期限展延。其中，土方交換機制已促成兩處建案互換土方，調度量達1萬6500立方；窪地回填則核准逾23萬立方土方再利用，有效消化剩餘資源。
針對工地空間不足問題，市府開放異地臨時暫置，目前已核准2案、共3萬立方土方暫存，提升施工彈性。同時，現有13家土資場運作中，未來將再增設4處，預計每日處理量可由約1000立方提升至3000立方，以因應營建高峰需求。
此外，市府也規畫多處公辦暫置區作為短期緩衝空間，協助調節土方流向。考量外在環境變動對施工期程的影響，另推出建築期限自動展延措施，2023年至2026年間取得建照案件可延長2年，特定條件下最長可延至4年，減輕業者壓力。
工務局強調，相關政策核心在於「全流程管理」，透過制度化調度與多元去化管道，讓土石方從產出到再利用均有明確出口，不僅支撐公共與民間建設，也有助於穩定市場價格與減少環境負擔。
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