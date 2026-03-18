台南復康巴士平均月跑28萬公里需求大 黃偉哲任內已勸募134輛

台南市大壹汽車經營者蔡阿珠捐贈2輛復康巴士，市長黃偉哲今天代表受贈，並致贈感謝狀，肯定其對身障市民的慷慨解囊，共同守護市民健康與平安，為城市注入暖流。受贈車輛將使用於汰換年限已逾10年以上的老舊復康巴士，保障使用民眾的安全。

黃偉哲表示，台南市65歲以上長者比例持續攀升，對於高齡者與行動不便者的交通需求日益殷切。目前全市155部復康巴士去年服務已突破31萬趟次，平均每月行駛里程達28萬公里，車輛使用率極高。由於台南土地面積將近2200平方公里，是台北市的8倍，服務範圍廣大，除了市府逐年編列預算加速車輛汰舊換新外，更需要結合民間力量的彈性與效率，讓社會資源精準到位。

黃偉哲感謝大壹汽車蔡氏家族慷慨捐贈2部復康巴士，這對台南社會福利體系是極大的支持與肯定。自就任以來，已積極媒合民間受贈 134部車輛，市府將責無旁貸支應後續的駕駛與油料開銷，確保每一份社會善款都能發揮最大效益，共同編織更完善的長照交通網絡。

社會局表示，蔡阿珠女士與家人於台南長年經營大壹汽車，深耕地方、回饋社會，隨著年事漸高，更加體會行動不便者在日常出行上的不易，因而萌生以公司名義回饋鄉里的心願，盼能協助有需求的市民獲得安全、便利且舒適的交通接送服務，今日捐贈儀式氣氛溫馨，蔡阿珠家人包括蔡衛強與蔡佳致、蔡美娟等到場觀禮。

社會局表示，捐贈的復康巴士將用於幫助身心障礙者及短暫性行動不便且乘坐輪椅的朋友們，解決就醫、復健、社會參與等交通問題，市府也將繼續努力，推動更多有利於市民朋友的政策與服務。

社會局提醒，復康巴士接送時間自上午6時至晚上11時，預約請洽06-2975678(永華、溪南區)、06-6328899(溪北區)或Line@官方帳號(LINE ID:@tnrehabus)。