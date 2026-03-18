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打造類捷運公車！台南首條都會公車「101路線」 運量成長9%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南首條「都會公車101路」去年8月27日起營運，運量成長9%。圖／台南市政府提供
台南首條「都會公車101路」去年8月27日起營運，運量成長9%。圖／台南市政府提供

台南市積極推動市區公車路網重整，首條都會公車「101路線」自去年8月27日上路以來，9至12月運量較2024年成長9%，每月平均搭乘人次達6萬6878人，「107路線」今天上路營運，後續原2路公車升級的「102路線」預計4月14日試營運，三條都會公車可望形成類捷運通勤。

台南市首條都會公車去年通車，「101成大醫院－茄萣」都會公車，路線行經東區、北區、中西區、南區及高雄茄萣等行政區，串聯醫院、學校、火車站及購物景點。新闢「107永康火車站－地方法院」都會公車，今天起上路營運，行經永康、東區、中西區及南區，串聯火車站、醫院及學校。

交通局表示，101都會公車配合地方需求與路網規畫，將起迄點由台南火車站延伸至成大醫院，並於尖峰時段部分班次延駛至府城客運永康場站，路線沿途經過市立圖書館、成大醫院、台南火車站、林百貨、新光三越新天地、鹽埕、南區公所、喜樹、灣裡至高雄茄萣，兼顧就學、就醫、休閒與觀光需求。101都會公車尖峰時段部分班次延駛至府城客運永康場站，每日班次增加至88班，其中38班延駛永康。「102路線」則為原2路公車升級版，

市議員朱正軒指出，在捷運尚未完成前，需要先培養大眾運輸使用人口，應先完善公車路網，永康人口數最多但公車密度偏低，他要求市府將主要幹道納入公車路線規畫。本次107路沿永大路、人口密度高的路段投入公車服務，感謝市府採納建議，並將持續支持增加更多主幹道、人口稠密區的公車路線。

交通局說，面對全台大客車駕駛人力短缺的挑戰，市府積極推動市區公車路網重整計畫，透過優化路線及引進新業者，為公車服務注入新動能，針對郊區推出小黃公車、新興社區推厝邊公車、市區首創9人小巴，公車路網重整的最後一塊拼圖是「都會公車」，班次更密集、路線更直捷，逐步建構類捷運等級的東西向運輸網。

台南

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