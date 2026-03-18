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企業再捐千萬 嘉楠集團助台大雲林分院打造長照人才基地

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉楠集團昨晚舉辦春酒活動，總裁陳和春捐贈新台幣1千萬元給台大醫院雲林分院，專款投入長照教學大樓興建，象徵企業回饋地方從硬體支援邁向人才培育的升級，前雲林縣長、中央畜產會董事長蘇治芬等來賓見證。圖／嘉楠集團提供
嘉楠集團昨晚舉辦春酒活動，總裁陳和春捐贈新台幣1千萬元給台大醫院雲林分院，專款投入長照教學大樓興建，象徵企業回饋地方從硬體支援邁向人才培育的升級，前雲林縣長、中央畜產會董事長蘇治芬等來賓見證。圖／嘉楠集團提供

企業與醫療體系強強聯手，為雲嘉高齡照護再添新動能。嘉楠集團昨晚舉辦春酒活動，總裁陳和春捐贈1千萬元給台大醫院雲林分院，專款投入長照教學大樓興建，象徵企業回饋地方，從硬體支援邁向人才培育的升級。

陳和春表示，身為雲林子弟，長期關注地方醫療發展，過去因家人就醫經驗深刻體會資源不足的困境，因此自2019年起持續挹注資源協助院方改善設備與服務。此次捐款鎖定長照教學設施，盼打造完善照護環境，讓醫療專業留在地方，提供長者在地、尊嚴的照護服務。

台大醫院雲林分院院長馬惠明指出，雲嘉地區高齡化趨勢明顯，醫療與長照整合成為關鍵課題。院方升格「準醫學中心」後，積極推動長照教學與社區服務，並攜手國家衛生研究院及雲林科技大學推動「十全老人計畫」，深入30個社區建立健康管理模式，串聯居家醫療與機構照護，強化在地安老體系。

長照教學大樓規畫地下2層、地上7層，將設置200床住宿型長照床位，總經費約24.4億元，預計2027年動工、2029年底啟用。馬惠明強調，嘉楠集團多年來從巡迴醫療車、環境改善到餐車設備持續支持，此次再度捐款，不僅強化硬體建設，更有助於建立雲嘉地區醫護教育與長照發展的關鍵基地。

當日捐贈儀式政醫界人士齊聚見證，包括前雲林縣長、中央畜產會董事長蘇治芬、前法務部政次蔡碧仲、中央警察大學校長黃明昭等人出席，共同見證企業與醫療攜手推動區域照護的重要里程碑。嘉楠集團表示，未來將持續透過企業社會責任行動，深化在地連結，為地方醫療與高齡照護注入長遠動能。

嘉楠集團昨晚舉辦春酒活動，總裁陳和春（左）捐贈新台幣1千萬元給台大醫院雲林分院，專款投入長照教學大樓興建，象徵企業回饋地方從硬體支援邁向人才培育的升級，前雲林縣長、中央畜產會董事長蘇治芬（ 中）見證。圖／嘉楠集團提供
嘉楠集團昨晚舉辦春酒活動，總裁陳和春（左）捐贈新台幣1千萬元給台大醫院雲林分院，專款投入長照教學大樓興建，象徵企業回饋地方從硬體支援邁向人才培育的升級，前雲林縣長、中央畜產會董事長蘇治芬（ 中）見證。圖／嘉楠集團提供

黃明昭 健康管理 蘇治芬

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