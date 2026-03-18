甩掉「最胖縣市」 雲林狂減1.8噸肥肉再祭百萬豪禮號召全民減重

雲林縣2024年被列全台最胖縣市，國中小學生肥胖同樣居全台之冠。縣府去年首度推出每日7千步挑戰及減重競賽，成功將全國肥胖排名由第1降至第7，甩開「最胖縣市」標籤。縣長張麗善今宣布，今年祭出近百萬元大獎，續推每日7千步挑戰及減重競賽，即日起開放報名。

雲林縣政府今啟動「第2屆雲林縣健康生活挑戰賽—2026決戰BMI 要你走7000」及「2026健康嘉年華」活動，縣長張麗善、副縣長陳璧君率縣府各局處首長，與縣內各醫療機構及相關公會代表共同號召全民參與，養成規律運動習慣。

張麗善表示，運動部2024年統計，雲林縣是全國肥胖比例最高縣市，BMI高達43.1%，縣府去年結合「雲林幣扭一下2.0」APP辦理日走7000步挑戰、揪團減重活動，累計減重約1.8噸、健走超過20億步，整體BMI降至40.5%，全國排名由第1降至第7，成功甩掉「全國最胖」標籤。

今年縣府持續推動健康生活挑戰賽活動，活動挑戰期間自4月1日起至5月31日止，包含「每日7000步挑戰」及「BMI減重挑戰」，另有20鄉鎮市健康嘉年華巡迴活動，張麗善表示，目標朝全國肥胖第12名以後邁進。

衛生局長曾春美表示，今年活動再升級，「每日7000步挑戰」鼓勵民眾下載「雲林幣扭一下2.0」APP紀錄步數，每月累計達21天日走7000步即可參加抽獎；「BMI減重挑戰」則以個人或團體減重達4%為門檻，即可獲得抽獎資格，活動獎品總價值將近100萬元，包含 iPhone 17、Apple Watch SE3、AirPods 4、歐姆龍體重計及商品禮券等。

此外，今年新增個人減重組，並設置減重績優獎勵，前三名分別可獲得1千至3千元不等禮券；並有20鄉鎮市榮譽競賽，依整體減重及健走達成率評比，前3名鄉鎮市公所可獲10至30萬元獎勵。報名資訊請上雲林縣衛生局網站查詢。

教育處長邱孝文表示，雲林近三成學童過重，今年兒童節特別送跳繩鼓勵孩子運動，同時祭出獎金，推動校園BMI健康挑戰，透過前後測評估成果，並加強健康飲食教育。

計畫處長李明岳表示，3月22日至5月30日辦理20場次健走活動，首場活動將於本周日在斗南舉行，相關資訊皆可於APP查詢，首場活動將於本週日在斗南舉行。斗南鎮體育會理事長洪惠玲表示，走路是最簡單且易於實踐的運動方式，斗南鎮體育會舉辦健走活動已超過15年，呼籲民眾一起走出健康。