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2026「西拉雅森活節」下月登場 熱氣球今現身炒氣氛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026「西拉雅森活節」下月登場，主辦單位今開記者會為活動暖身，西拉雅風管處長許主龍強調，搭熱氣球不用遠赴台東。記者謝進盛／攝影
2026「西拉雅森活節」下月登場，主辦單位今開記者會為活動暖身，西拉雅風管處長許主龍強調，搭熱氣球不用遠赴台東。記者謝進盛／攝影

2026「西拉雅森活節」下月25日起登場，25、26兩天安排熱氣球光雕音樂會，主辦單位今開記者會，現場更擺設2顆熱氣球為活動暖身，強調搭熱氣球不用遠赴台東，預料屆時將掀起高潮。

由交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦的「西拉雅森活節」今年邁入第四年，因有熱氣球搭乘活動及好玩有趣市集，帶動在地觀光與產業發展，上午記者會更邀「救援小英雄波力」人氣角色波力與安寶現身現場，與西拉雅吉祥物灰熊熊同台亮相，並攜手小森林成長幼兒園小朋友熱力開場，為今年西拉雅森活節暖身。

西拉雅風管處長許主龍、南藝大校長邱上嘉等人出席記者會，今年西拉雅森活節將提供5大5小熱氣球，盼屆時天公作美。許主龍說，搭熱氣球不用遠赴台東，今年活動現場設置高達4公尺的屁財充氣氣球，打造吸睛的拍照打卡亮點，首周（4月25、26日）以熱氣球嘉年華為亮點，搭配開幕當晚限定熱氣球光雕音樂會，夜間邀請「即將成真火舞團」演出，讓光影、火焰與音樂交織，打造前所未見的沉浸式視覺饗宴。

第二周5月1日勞動節特別規畫「親子 × 毛孩主題日」，2日「樂團祭」將由白頻率、BIKE機踏車樂團、步行者樂團輪番演出，3日轉為溫暖動人的「台語YA！」主題日，邀請余凱揚、林喬安、許志豪、翁鈺鈞、陳孟賢等實力派歌手演出。

此外，凡入住合作飯店，包括烏山頭湖境會館、儷泉溫泉會館、景大渡假莊園、關子嶺富野溫泉會館、柳營尖山埤渡假村、走馬瀨農場、大坑休閒農場、宇田商旅、南科贊美酒店、台南凱撒趣淘漫旅、六二溫泉山房以及禧榕軒大飯店等13家，即有機會獲得500元熱氣球繫留體驗券。

4月25、26日活動期間將提供免費接駁車，遊客可搭乘台鐵至隆田火車站轉乘接駁車或公車，也可選擇租借YouBike前往會場。

資訊連結

西拉雅管理處網站：https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅管理處臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayatrip/

2026「西拉雅森活節」下月登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影
2026「西拉雅森活節」下月登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影

2026「西拉雅森活節」下月登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影
2026「西拉雅森活節」下月登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影

工作人員現場操作熱氣球。記者謝進盛／攝影
工作人員現場操作熱氣球。記者謝進盛／攝影

2026「西拉雅森活節」下月登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影
2026「西拉雅森活節」下月登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。記者謝進盛／攝影

熱氣球嘉年華 台東 熱氣球

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