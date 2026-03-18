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14年不中輟 林志玲旗下基金會發獎助金嘉惠台南後壁學子
「財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會」，今在台南後壁區公所發放獎助學金，共有28名國、小學生受惠，地方感謝名模林志玲長期嘉惠學子，也盼學子未來有能力回饋社會，讓善的循環延續不息。
藝人林志玲因祖籍在後壁區，其成立的上述基金會長期回饋鄉里，每年提供10萬元捐助後壁區清寒學童獎助學金，幫助約20至30位優秀學子。
這項愛心活動今年邁入第14年，包括後壁區2所國中及7所國小共28名學生榮獲獎助學金，國小每人3000、國中5000元，總金額10萬元；後壁區長李至彬及各校代表均出席祝賀，也感謝志玲姐姐長期照顧地方學子善行。
李至彬說，教育是翻轉人生重要關鍵，感謝林志玲長期投入公益，連續14年來將愛與資源帶入地方，實質幫助偏鄉學子。他並勉勵獲獎學生珍惜社會各界支持，持續精進自我，未來有能力時回饋社會。
菁寮國中校長顏華廷表示，學校長期重視學生多元發展與品格教育，此次獲獎學生能在學業與品德表現上脫穎而出，獎助學金不僅提供經濟支持，更代表社會對孩子努力的肯定與鼓勵，期盼學生們懷抱感恩之心，持續精進學習。
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