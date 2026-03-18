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喉嚨沙啞累趴在桌上引憂心 翁章梁：壓力解除逐漸好轉

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁昨天主持台灣燈會檢討會議，中場休息累趴在桌上。圖／讀者提供
嘉義縣長翁章梁昨天主持台灣燈會檢討會議，中場休息累趴在桌上。圖／讀者提供

2026台灣燈會圓滿落幕，13天吸引1360萬人次參觀，嘉義縣長翁章梁連日奔波行程緊湊，期間頻繁發聲導致喉嚨沙啞，昨天主持燈會檢討會議時，中場休息累趴在桌上，引起外界關心健康狀況。翁章梁今早受訪表示，喉嚨逐漸恢復聲音，可能是過度勞累，請大家不用擔心。

翁章梁說，他的喉嚨目前還沒有完全痊癒，還是會感覺有一點緊緊的，而且聲音聽起來也有點沙啞，他認為應該與疲累、壓力等因素有關，現在台灣燈會結束，對他而言壓力已解除，相信喉嚨很快就會恢復；嘉義縣4月即將舉辦全國中等學校運動會，也會全力以赴將活動辦好。

翁章梁在燈會期間接待外賓、現場指揮、開會檢討，每天講話讓喉嚨變得沙啞，不斷鼓勵縣府基層員工、志工、清潔工，閉幕當晚也在人潮散場後，走進大會廣播間，用沙啞的聲音感謝所有工作夥伴，一起努力奮戰到最後一刻，還有人將廣播影片放上網路，獲網友一致好評。

縣府幕僚透露，翁章梁在燈會期間學習使用社群Threads，半夜海巡與網友互動，誠懇形象收穫大批粉絲，有許多網友擔心，翁章梁聲音喊到沙啞，希望他保重身體健康；縣長昨天主持燈會事後檢討會議，中場休息時累趴在桌上休息，希望他好好休息一下，照顧身體。

嘉義縣長翁章梁今早受訪透露，燈會後壓力解除，相信喉嚨會慢慢變好。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今早受訪透露，燈會後壓力解除，相信喉嚨會慢慢變好。記者黃于凡／攝影

喉嚨 翁章梁

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