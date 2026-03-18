快訊

經典賽／「美國隊長」賈吉11支2吞6K！球迷怒斥：大賽總是很爛

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

TEL 台灣支持地方創生 助台南左鎮翻轉勞動力困境

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
TEL台灣志工協助台南左鎮公舘社區地方創生，製作老街天幕需要的竹編球。業者／提供
TEL台灣志工協助台南左鎮公舘社區地方創生，製作老街天幕需要的竹編球。業者／提供

全球知名半導體製造設備商TEL台灣發揮「TEL FOR GOOD」的為善精神，支持社區發展與共創，3月初號召約90名同仁、眷屬及來自緯創（4953）軟體股份有限公司、紀陽工程有限公司、翔研科技有限公司的響應夥伴，首次前進台南左鎮公館社區，以竹工藝編織及農作物採收等實際行動支持地方創生，為左鎮注入前行的力量。

左鎮區人口僅4,000餘人，且長期面臨勞動力流失及高齡化等挑戰，近年在地組織積極發起各項社區行動，力求翻轉小鎮面貌，舉辦年度左鎮燈會，並每季更換老街天幕裝飾，成功吸引遊客造訪。透過此次合作，TEL台灣深入在地，成為首家認養左鎮老街天幕的企業，志工與社區夥伴一同協作竹編球的編織，領略竹藝在左鎮文化中的意義，為老街天幕增添獨特豐富的色彩。

除了參與文化景觀行動外，TEL台灣的志工們也親自前往田間，協助當地居民採收左鎮特產「葛鬱金」。葛鬱金是台灣早期重要的天然太白粉原料，常用於製作傳統糕點。每年3月正值採收旺季，然隨著農村高齡化問題日益嚴重，勞動力逐漸不足，採收工作對當地長輩來說相當吃力。志工們不僅及時填補了農村短期的人力缺口，在與當地耆老進行葛鬱金加工的同時，更促進農收技巧的傳承，也讓世代間的交流更加緊密，成為年輕志工與長輩攜手發揚在地文化的新契機。

臺灣大左鎮共融發展協會理事長賴政達表示：「當企業願意走進來，其實不是單向的幫助，而是看見地方累積的能量後，選擇加入一起前行。」左鎮的地方創生不只是單純的志工行動，而是象徵著TEL台灣與地方之間互助精神的實踐，也彰顯了溫暖的世代傳承與共融。

這次地方創生行動並不僅僅停留於此，TEL台灣志工們用心製作的竹編球將於今年4月到6月高掛左鎮老街天幕，成為天幕裝飾的一部分，為古樸街區增添全新視覺風貌。TEL台灣期望未來藉由持續實際投入共創行動，增加大眾對社區發展的關注，讓台灣更多城鎮展現永續活力。

志工們與地方長輩一同加工葛鬱金，彰顯溫暖的世代傳承與共融。 業者／提供
志工們與地方長輩一同加工葛鬱金，彰顯溫暖的世代傳承與共融。 業者／提供

TEL台灣志工採收左鎮特產葛鬱金，減少地方長者的負擔。業者／提供
TEL台灣志工採收左鎮特產葛鬱金，減少地方長者的負擔。業者／提供

勞動力 TEL

延伸閱讀

慈濟南非新春祈福會 關懷弱勢34年展台灣民間力量

相關新聞

2度點亮千萬人潮卻沉寂8年 嘉縣台灣燈會蛋黃區台糖地開發受關注

嘉義縣8年內2度承辦全國矚目台灣燈會，2次各成功吸引破千萬人潮，創下可觀經濟效益，然而，燈會成功，卻未能轉化長期建設動能，活動場址是向台糖公司借用縣治特區與高鐵特定區，共36.77公頃土地。儘管外界期待2018年燈會能帶動開發，但8年過去，現場仍是空地，未見建設成果，引發地方對發展停滯質疑，今年燈會熄燈人潮散去後，燈會台糖地能否開發再受關注。

台南首屆雙年展在南美館！10月底邀民眾漫步城市賞藝術

台南市立美術館二館今年移撥為台南國家美術館，南美館營運空間剩原本一館，未來展覽布局受關注。適逢年度美術節將至，南美館昨宣布推出首屆「台南藝術雙年展」，以「迴圈．超展開」為主題，盼讓藝術從美術館核心向城市各角落延伸。

廣角鏡／李爺爺柚子園 揪小學生聞香

雲林縣斗六保長國小結合食農教育與鄉土連結，昨天安排「柚見花香」生態教學體驗活動，校長張景哲帶領五十名師生到學校附近的李爺爺文旦園，資深農人李寶清、李右任父子攜手解說柚子開花、授粉到結果的過程，學生透過聞花香、觀察花朵構造與昆蟲授粉，從五感體驗中，深刻認識斗六文旦的產業魅力與在地文化。

以圓環為靈感…南美館打造首屆藝術雙年展 串聯城市文化場域

隨著台南市美術館二館今年正式移撥成立台南國家美術館，南美館營運空間回歸以一館古蹟棟為主，未來展覽布局與文化活動也備受外界關注。適逢年度美術節將至，南美館今宣布推出首屆「台南藝術雙年展」，以「迴圈．超展開」為主題，期盼讓藝術從美術館核心向城市各角落延伸。

雲林佛光三好兒童作文賽徵件3月30日止 冠軍獎學金1萬元、送平板

為鼓勵學童透過寫作培養善念與良好品格，佛光山雲林講堂舉辦「三好兒童作文比賽」，以「做好事、說好話、存好心」三好理念，期望透過文字傳遞善的力量，讓美與善的種子深植學童心中。活動即日起受理徵件，初賽收件至3月30日截止，歡迎雲林縣國小中、高年級學生踴躍參加。

嘉義市空品治理躍上國際 物聯網智慧監測奪GOV設計獎金獎

嘉義市政府智慧環境治理領域獲國際肯定。環保局以「空品物聯網運用於環境治理」為主題，榮獲「2026 GOV Design Awards」開發工具類金獎，從全球眾多參賽作品脫穎而出，展現以科技強化公共治理的成果。該獎項由澳洲設計推廣組織BETTER FUTURE主辦，涵蓋多項公共設計領域，強調創新與實用並重。嘉義市此次獲獎，凸顯其在空氣品質管理上導入智慧科技的前瞻布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。