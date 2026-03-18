水情吃緊！台南洗街車全面使用回收水 每月節水6千公噸

水情吃緊，台南市政府積極推動各項節水措施。為兼顧節約用水與環境品質，台南市環保局洗街作業全面使用符合水質標準的回收水，並輔導營建工地於道路沖洗、揚塵抑制及車輛清洗等作業優先使用回收水，透過公私協力擴大水資源再利用，減少自來水消耗。

環保局長許仁澤表示，街道揚塵是影響空氣品質的重要來源之一，透過洗街作業可有效降低車行揚塵及懸浮微粒。環保局配置洗街車每月清洗約6千公里道路，使用回收水量達6千公噸。用水除來自轄內水資源回收中心外，因轄內幅員廣也結合汙水處理廠及企業臨時取水點，共計22處，落實回收水再利用，且不影響民生用水。

除洗街作業全面採用回收水外，環保局也推動營建工地優先使用安平、柳營、官田、虎尾寮、仁德、安南及永康等7處水資源回收中心的回收水，用於工區道路沖洗、工地抑塵及車輛清洗，逐步建立以回收水替代自來水的使用機制，避免在水情吃緊時排擠民生用水。

環保局強調，所有回收水均經妥善處理，並定期檢測水質，確保符合相關標準再利用。未來將持續盤點可用水源與取水點，提升回收水供應量能，並推動各項節水措施。同時呼籲民眾與企業共同響應節約用水，從生活與產業層面落實水資源永續利用。

市府指出，台灣降雨具有季節性與區域性差異，水資源相對珍貴，枯水期更需妥善運用每一滴水。除持續強化節水措施外，也推動回收水再利用政策，由公共部門帶頭示範，並與營建產業合作，將回收水應用於洗街與抑制揚塵，不僅節省自來水，也維持市容整潔與空氣品質。