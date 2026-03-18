2度點亮千萬人潮卻沉寂8年 嘉縣台灣燈會蛋黃區台糖地開發受關注

嘉義縣8年內2度承辦全國矚目台灣燈會，2次各成功吸引破千萬人潮，創下可觀經濟效益，然而，燈會成功，卻未能轉化長期建設動能，活動場址是向台糖公司借用縣治特區與高鐵特定區，共36.77公頃土地。儘管外界期待2018年燈會能帶動開發，但8年過去，現場仍是空地，未見建設成果，引發地方對發展停滯質疑，今年燈會熄燈人潮散去後，燈會台糖地能否開發再受關注。

回顧2018年，時任縣長張花冠斥資7.5億元舉辦為期24天燈會，吸引超過千萬人次參觀，帶動觀光熱潮。今年縣長翁章梁接棒，再投入6.6億元13天展期迎來逾1360萬人次，創造高達316億元經濟產值，帶動周邊商圈業績成長3成以上，成績更勝以往。

地方人士指出，燈會結束未能帶動開發，問題關鍵在台糖堅持「只租不售」政策。議員黃榮利直言，缺乏產權設定使開發商難取得高額融資，加上租金以市價計算，投資報酬不具吸引力，導致企業卻步。他建議台糖縣治與高鐵特區都市計畫蛋黃區土地，應適度開放標售或調整政策，才能引資招商進駐。

台糖縣治高鐵特區土地約60公頃，每年須負擔龐大地價稅，壓力不小。但台糖強調，維持國有土地「只租不售」，是為保留國家資產與未來使用彈性，避免遭外界質疑賤賣國土，開放企業透過設定地上權方式開發。

縣府積極尋求解方，除主動接洽企業外，推出投資獎勵機制，透過減免地價稅房屋稅，提高業者進駐誘因，盼將燈會留下的高人氣轉化為長期經濟動能。2度燈會讓嘉義站上國際舞台，但熱鬧燈會結束，台糖地「只租不售」政策未更動，招商開發恐難突破。這塊燈會「蛋黃區」精華土地，未來能否開發發展，不僅考驗政策彈性，也攸關產業發展。