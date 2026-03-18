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終於要拆了！雲林北港舊台汽站閒置29年 本周拆除將設收費停車場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣北港鎮舊台汽客運站先前因舊建物石棉瓦遭颱風吹落，曾有民眾提出國家賠償申請，縣府國賠審議認為難以認定「拒絕」賠償。為避免類似事件再度發生，本周拆除現存建物，未來將闢建為收費停車場。圖／雲林縣府提供
雲林縣北港鎮舊台汽客運站先前因舊建物石棉瓦遭颱風吹落，曾有民眾提出國家賠償申請，縣府國賠審議認為難以認定「拒絕」賠償。為避免類似事件再度發生，本周拆除現存建物，未來將闢建為收費停車場。圖／雲林縣府提供

雲林縣北港鎮舊台汽客運站閒置多年，因用地變更為商業區，縣府分回原車站停車場與加油站等約700坪土地，先前因舊建物石棉瓦遭颱風吹落，曾有民眾提出國家賠償申請，縣府國賠審議認為難以認定「拒絕」賠償。為避免類似事件再度發生，本周拆除現存建物，未來將闢建為收費停車場。

位於北港鎮華南路與大同路口的舊台汽客運站，1997年停駛後長期閒置。2012年國有財產署拜訪雲林縣政府，洽談推動土地活化；2019年縣府提出「北港轉運站BOT案」，縣府當時已完成可行性評估與先期規畫，並舉辦兩場公聽會及兩次招商說明會。

國產署認為設置轉運站難以符合商業區整體經濟效益，決定改採自行招標出租方式活化，但兩度招標皆流標。國產署去年5月先行拆除部分地上物，盼提高投資誘因；縣府則將原規畫的北港轉運站移至北港糖廠市地重劃區。

雲林縣交通工務局指出，舊台汽客運站基地面積約2257坪，變更為商業區後，依規定有30％回饋地方政府，縣府分得原停車場、修車廠與加油站用地，合計約700坪。不過，相關地上建物未一併拆除，去年7月丹娜絲颱風強風造成建物屋頂石棉瓦被掀落，有民眾在同年11月提出國賠申請，指稱石棉瓦掉落砸破住家玻璃及停放路旁的汽車。

交通工務局表示，國賠審議小組會議邀集專家檢視民眾提供影片後，認為難以確認石棉瓦掉落與損害之間的直接關聯，因此決議「拒絕」賠償；若當事人不服，仍可循民事訴訟途徑主張權利。

交通工務局指出，現存建築主體老舊，為避免再發生屋頂構件掉落等安全疑慮，縣府已規畫本周開始拆除地上物，預計三個月完成，未來將整地開闢為收費停車場，除提升公共安全，也可改善周邊停車需求。

國產署 地方政府 雲林

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