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台南全新公車路線！永康直通市區新動脈 都會公車107上路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南公車都會公車107線永康火車站至台南地方法院今天上線服務。圖／台南市交通局提供
大台南公車都會公車107線永康火車站至台南地方法院今天上線服務。圖／台南市交通局提供

台南增全新公車路線！新闢「107永康火車站－地方法院」都會公車，今天起上路營運，行經永康、東區、中西區及南區，串聯火車站、醫院及學校，提供永康居民直達府城市區新的通勤幹線服務。初期每天64班次，市民卡平日半價9元，假日免費。

交通局長王銘德指出，考量永康人口持續成長，既有往返永康與市區的綠幹線與5路公車尖峰時段座無虛席，107都會公車，行經永大路、復興路、小東路等人口稠密路段，以增加永康往返市區的公共運輸服務量能。

王銘德說，107都會公車自永康火車站發車，沿途行經永大夜市、崑山科大成大醫院、台南火車站、鴨母寮市場、西市場、新光三越新天地、健康綠洲公園至地方法院與國平重劃區，為市民日常通勤、就醫與休閒提供更便利的選擇。

公共運輸處劉佳峰處長表示，107都會公車由巨業交通營運，每日清晨5時50分至晚間22時20分間共提供64班次，並投入2026年新上線的電動巴士服務。與107搭配規畫的都會公車尚有102路，也會在近期上路，建構完整東西向都會公車路網，敬請市民朋友期待並留意相關訊息。

107都會公車採一段票18元收費，使用市民卡搭乘另可享有平日半價、假日免費之專屬優惠。此外，搭配TPASS月票或電子票證轉乘，還能進一步節省交通支出，享受既經濟又環保的智慧運輸服務。

台南市繼首條都會公車101後，都會公車「107路」今天上線營運。交通局表示，市區公車路網重整計畫為市長黃偉哲的重要交通政策，都會公車旨在提供班次更密集、路線更直捷的服務，以因應日益增長的通勤需求。

大台南都會公車107線路線圖。圖／台南市交通局提供
大台南都會公車107線路線圖。圖／台南市交通局提供

大台南公車都會公車107線永康火車站至台南地方法院今天上線服務。圖／台南市交通局提供
大台南公車都會公車107線永康火車站至台南地方法院今天上線服務。圖／台南市交通局提供

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