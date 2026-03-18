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質疑黑道介入文化路夜市 自治會控攤販受傷警不作為將赴市府陳抗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市知名文化路夜市日前發生攤商因攤位界址糾紛爆發衝突，圖為今年除夕夜文化路熱鬧情境。圖／本報資料照片
嘉義市知名文化路夜市日前發生攤商因攤位界址糾紛爆發衝突，圖為今年除夕夜文化路熱鬧情境。圖／本報資料照片

嘉義市文化路蘭井街自治會質疑黑道介入夜市，不滿合法攤販遭毆警方卻不作為，今天下午將前往嘉義市政府陳情抗議。市警局第二分局表示，本案源於長期地租界址糾紛，到場時未見犯罪行為及明顯外傷，不符現行犯逮捕要件，已請雙方驗傷提出告訴。

自治會表示，嘉義市文化路攤販聞名全國，但違規攤販問題困擾合法業者。市府建設處曾於2025年12月、2026年1月兩度函文市警局要求依法取締，自治會也在今年2月發函，警方仍未處理，讓違規攤販氣焰更加囂張。3月13日下午，顏姓合法女攤販擺設攤位時，遭市府認定違規之洪姓女攤販丈夫夥同周姓男子等3人，當場以攤架撞擊並將顏女夾在兩個攤架間，導致顏女差點昏厥。

自治會與顏女質疑，案發後警方到場，周男等3名動手者均在現場，且顏女當場提告，警方卻未依現行犯逮捕。自治會忿忿不平指出，警方先前無視建設處與自治會共3次要求取締違規攤販的函文，事發當天又不立即逮捕打人者，讓許多攤販質疑警方包庇，甚至發生疑似黑道介入情事，合法攤販只能依法救濟陳情。

對此，市警局第二分局發文回應，自治會林姓會長及太太與隔壁攤商長期因攤位地租界址不清、素有嫌隙，雙方先前互提刑事告訴均獲嘉義地檢署不起訴處分。市府建設處市場管理科雖曾會勘噴定界線，惟雙方至今仍未取得共識。

針對13日下午衝突，警方表示當時報稱發生推擠傷害，但員警到場未發現犯罪行為及明顯外傷，自無現行犯疑問。因現場雙方各執一詞，警方遂請雙方驗傷後提出傷害告訴，惟雙方迄今均未提出，導致無法據以偵辦。警方呼籲陳情民眾應理性、遵守法令，如有逾越違法情事將依法處理。

黑道

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