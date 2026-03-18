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急診室前進第一線 嘉義市搶救人命試辦「醫師＋EMTP」雙軌共伴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市消防局攜手嘉義基督教醫院，15日起試辦「提升救護效能暨EMTP（高級救護技術員）－急診醫師雙軌共伴計畫」，將急診醫療量能延伸至到院前現場，打造「行動急診室」，強化危急個案搶救能力。圖／嘉市消防局提供
嘉義市消防局攜手嘉義基督教醫院，15日起試辦「提升救護效能暨EMTP（高級救護技術員）－急診醫師雙軌共伴計畫」，將急診醫療量能延伸至到院前現場，打造「行動急診室」，強化危急個案搶救能力。圖／嘉市消防局提供

嘉義緊急救護再升級，市府消防局攜手嘉義基督教醫院，15日起試辦「提升救護效能暨EMTP（高級救護技術員）－急診醫師雙軌共伴計畫」，將急診醫療量能延伸至到院前現場，打造「行動急診室」，強化危急個案搶救能力。

消防局指出，計畫從3月15日試辦至6月15日，由2名高級救護技術員（EMTP）與1名急診醫師組成「黃金鐵三角」，每日上午9時至下午5時在嘉基醫院待命，針對後湖分隊4公里內的到院前心肺功能停止（OHCA），以及重大創傷案件加派出勤，讓醫師第一時間介入救護處置。

在設備配置上，專責救護車「後湖92」導入手持式無線超音波、12導程心電圖機、多功能生理監視電擊器及影像式喉頭鏡等高階醫療器材，使救護現場具備接近急診室的處置能力，提升即時診斷與處置精準度。

消防局統計，近5年OHCA案件中，EMTP出勤率已由30.6%提升至63.2%，給藥率亦由33%成長至74.7%。依據2025年美國心臟協會（AHA ）心肺復甦術與緊急心血管照護指南，若現場有具備高級救命術（ALS）能力的醫師參與，可望提高患者恢復自發循環（ROSC）、住院率與出院存活率。

消防局長郭立昌表示，警笛聲代表生命呼喚，雙軌共伴計畫不僅是技術提升，更是醫療資源整合的具體展現，透過跨單位合作，將城市救護網絡由點串連成面，全面強化第一線救命能量。未來將持續優化裝備與制度，結合醫療體系資源，提升救護品質與效率，朝「全齡共享、世代宜居」的安全城市邁進。

嘉義市消防局攜手嘉義基督教醫院，15日起試辦「提升救護效能暨EMTP（高級救護技術員）－急診醫師雙軌共伴計畫」，將急診醫療量能延伸至到院前現場，打造「行動急診室」，強化危急個案搶救能力。圖／嘉市消防局提供
嘉義市消防局攜手嘉義基督教醫院，15日起試辦「提升救護效能暨EMTP（高級救護技術員）－急診醫師雙軌共伴計畫」，將急診醫療量能延伸至到院前現場，打造「行動急診室」，強化危急個案搶救能力。圖／嘉市消防局提供

嘉義市消防局攜手嘉義基督教醫院，15日起試辦「提升救護效能暨EMTP（高級救護技術員）－急診醫師雙軌共伴計畫」，將急診醫療量能延伸至到院前現場，打造「行動急診室」，強化危急個案搶救能力。圖／嘉市消防局提供
嘉義市消防局攜手嘉義基督教醫院，15日起試辦「提升救護效能暨EMTP（高級救護技術員）－急診醫師雙軌共伴計畫」，將急診醫療量能延伸至到院前現場，打造「行動急診室」，強化危急個案搶救能力。圖／嘉市消防局提供

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