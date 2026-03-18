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土方之亂變轉機？蔡易餘提解方 嘉義沿海填海造陸去化土方引熱議

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
漂移國土嘉義縣外海外傘頂洲面臨消失，將衝擊龐大產值的養蚵產業，圖為2018 年空拍鳥瞰照。圖／余信賢提供
漂移國土嘉義縣外海外傘頂洲面臨消失，將衝擊龐大產值的養蚵產業，圖為2018 年空拍鳥瞰照。圖／余信賢提供

國內「土方之亂」延燒，營建剩餘土石方無處去化、處理成本攀升，成為產業與地方政府棘手難題。面對困境，民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘日前質詢內政部長劉世芳，提出新解方，建議在布袋港北側進行填海造陸，同時解決土方堆置問題與國土利用需求，引起關注熱議。對填海造陸提案，內政部長劉世芳答詢表示審慎看待，已由國土署納入評估，若涉及國土保全或重大公共利益，具備可行性，未來將由行政院長卓榮泰召集跨部會協調並安排現勘。

蔡易餘指出，根據10年衛星影像觀測，外傘頂洲與壽島一帶地形持續向南漂移。尤其自2015年至2025年間，沙洲逐步向內陸延伸，未來恐改變出海口位置。依此趨勢推估，約10年內部分海域可能逐漸內陸化，漁業與生態活動已逐步轉移至外海，對現有生態衝擊相對有限。

不過，該區域目前仍被劃入「朴子溪河口重要濕地」範圍，但實際位置與河口已有距離。蔡易餘認為，這是過去劃設過大的歷史問題，應由內政部重新檢討保育區範圍，讓土地使用更貼近現況。若於布袋港北側至壽島一帶推動填海造陸，預估可去化約千萬立方公尺的乾淨土方，在完善規畫下不影響港區運作，達成「去化土方、拓展土地」的雙重目標。

然而，沿海地形變遷帶來隱憂。被稱為「漂移國土」外傘頂洲，已由雲林外海漂移至東石外海，未來將因沙源流失消失，衝擊當地養殖產業。對此，蔡易餘去年要求海洋委員會及經濟部水利署推動「拋沙養灘」等短期措施，盼延緩地形流失。

壽島海灘自白水湖漁港延伸至布袋第三漁港，全長約6公里，日治時期海水浴場沒落，近年因電影「消失的情人節」取景受到關注，也讓這片海岸重新被看見。蔡易餘也將此構想報告賴清德總統，這項從「土方之亂」出發的政策構想，能否兼顧環境保育與地方發展，有待後續評估，為嘉義沿海帶來轉型契機與新的想像空間。

日治時期 地方政府 外傘頂洲

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