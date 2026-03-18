空拍機侵擾！瀕危東方白鸛雲林築巢 公鳥受驚飛離隔天才返家

一對國際自然保護聯盟列為瀕危物種的東方白鸛，去年底飛抵雲林濁水溪附近電塔築巢，經四個月孵化出第一隻小鳥，前天卻有民眾涉用空拍機近距離拍攝，公鳥受驚擾離巢一直未返，保育人士憂心在現場守候，直到昨上午終於飛回來才鬆了口氣，也籲外界勿再侵擾。

福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷指出，東方白鸛名列自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，也是台灣保育類名錄中列為瀕臨絕種的一級保育類野生動物，全球剩不到三千隻，雲林濁水溪出海口近年出現並記錄到牠們的身影，十分珍貴。

這對東方白鸛去年十二月在二崙鄉與崙背鄉交界的電塔築巢並產下四顆蛋，第一隻白鸛寶寶本月十五日破蛋而出，令全程記錄的保育人員雀躍不已。正當白鸛夫妻忙於育雛之際，前天下午二時許疑似有人用空拍機飛近鳥巢，拍攝育雛過程，結果不但驚嚇正在蹲孵的母鳥，公鳥也被嚇跑，離巢直至深夜一直未再返巢。

許多愛鳥人士和保育團體十分憂心，除通報林保署並守候現場，獲報的警方也加強巡邏，福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍也說，生態攝影核心價值在於「尊重」，無人機聲音和機體，極易引發東方白鸛的領域警戒，此舉可能導致親鳥驚嚇而棄巢，或雛鳥受驚跌落。

保育人員守到昨天清晨終於傳出好消息，麥仔簝文化協會理事長吳明宜指出，昨天上午七時五十分公鳥終再飛回，站在巢邊，隨後又飛離，不久銜了樹枝回巢修補巢洞；吳也說，公鳥離巢約十七小時，全靠母鳥邊蹲孵邊照顧出生的小寶寶，很辛苦，大家擔心牠們棄巢而去，這項台灣重大的野鳥保育案，若因空拍侵擾而告吹，令人扼腕，如今公鳥返巢一家團圓，一切恢復正常。