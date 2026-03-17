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台南都會區北外環道 第1、3期已完成…拚2031年底全線完工

中央社／ 台南17日電
台南市政府分4期推動台南都會區北外環道路工程，第1、3期已完成，第2期施工中，全線預計2031年底完工。圖為北外環二期西工區工程。圖／台南市政府提供（中央社）
台南市政府分4期推動台南都會區北外環道路工程，第1、3期已完成，第2期施工中，全線預計2031年底完工。圖為北外環二期西工區工程。圖／台南市政府提供（中央社）

台南市政府推動台南都會區北外環道路工程，第1、3期已完成，第2期施工中，曾有民眾陳抗的第4期工程，兩工區正分別辦理用地取得及細部設計作業，全線預計2031年底完工。

台南市政府發布新聞稿指出，工務局今天在市政會議針對台南都會區北外環道路暨周邊交通路網工程進度專案報告，台南市長黃偉哲聽取簡報後表示，北外環是台南重要東西向快速幹道，全線通車後對於行經南科園區及周邊通勤族有很大幫助，市府持續掌握工程進度，確保如期如質完成。

工務局指出，北外環道路工程全長13.5公里，總經費新台幣227億元（含用地費），沿鹽水溪兩岸設置，東起新化區台39線高鐵橋下道路，西至台17線觀海橋，分4期計畫開闢，由東向西依序為第1期、第3期、第2期及第4期。

工務局指出，目前已完成第1期及第3期工程，第2期工程持續施工中，第4期東工區正辦理用地取得作業、西工區正辦理細部設計作業，整體工程依序推進，預計2031年底全線完工通車，屆時從台17線觀海橋至南科園區通行時間可望縮短至約20分鐘，串聯南科與市區核心，提升交通服務水準。

工務局指出，除主線工程外，周邊交通路網同步強化，其中，北外環銜接樹谷園區聯絡道路已接近完工，將成為南科三期重要聯外道路，有助分散台1線及國道8號車流。另外，國道1號增設北外環交流道工程預計今年10月完工，可改善國道1號永康交流道及台南系統周邊壅塞情形。

工務局表示，透過北外環道路主線及相關聯絡道路與交流道整體規劃，將形成完整交通路網，提升安南區、北區、中西區及安平區進出國道及南科園區便利性。

台南

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