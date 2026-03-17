以圓環為靈感…南美館打造首屆藝術雙年展 串聯城市文化場域

隨著台南市美術館二館今年正式移撥成立台南國家美術館，南美館營運空間回歸以一館古蹟棟為主，未來展覽布局與文化活動也備受外界關注。適逢年度美術節將至，南美館今宣布推出首屆「台南藝術雙年展」，以「迴圈．超展開」為主題，期盼讓藝術從美術館核心向城市各角落延伸。

南美館表示，館方邁入第8年營運，今年起以一館古蹟棟作為核心基地，並陸續完成辦公空間、設備維護與觀眾服務動線等調整，確保館舍運作與參觀品質，同時呼應美術節「藝術放射」概念，首屆雙年展以台南城市特色「圓環」為靈感，規畫結合城市街區的展覽形式。

館方指出，「迴圈．超展開」雙年展將透過公私協力，打造可步行串聯的展覽模式，規畫9處主場館與26處衛星展區，並結合盛裝遊行、市集等活動，讓民眾在城市漫步中與藝術互動。

此次雙年展邀集林磐聳、柯宜芸、柯春如、高俊宏、莊東橋、楊佳璇及謝宗哲等7名策展人，從「被消逝的迴圈」、「移動迴圈」、「再生迴圈」、「歷史迴圈」、「風景迴圈」、「集結迴圈」與「環．境迴圈」等7個面向切入，探討城市、歷史與藝術交織的多元視角。

南美館表示，台南藝術雙年展預計10月31日開展，展期至明年2月28日，希望藉由串聯周邊文化據點，讓藝術走入城市生活，也逐步打造台南成為「台灣博物館島」。

此外，台南國家美術館同期將推出重量級展覽「被消逝的台灣美術與設計」，首度揭密近現代藝術家鮮為人知的「斜槓」設計師身分，試圖補足台灣藝術發展中長期被忽略的跨界美學拼圖。

南國美館表示，後續也會有蔡草如特展、沈哲哉百歲紀念展與紀實攝影展接力登場，從民間信仰、東西方藝術互用到文化底蘊的深度挖掘，透過跨媒介的策展對話，重新定義台灣近現代美術的敘事最前線。

南美館今宣布推出首屆「台南藝術雙年展」，以「迴圈．超展開」為主題，期盼讓藝術從美術館核心向城市各角落延伸。記者萬于甄／攝影