「米蘭之鄉•後壁之美攝影展」 台南市隆重登場

第一屆「2025米蘭之鄉後壁之美攝影展」於17日上午10時於臺南市永華市政中心2樓中庭隆重開幕，展期自即日起至4月15日止。臺南市副市長姜淋煌特別代表黃偉哲市長出席攝影展開幕茶會，姜副市長讚譽這次的攝影展是繼《無米樂》紀錄片讓崑濱伯與後壁成為農村象徵代表之後，延續宣揚後壁米鄉純樸風情與人文底蘊的最佳行動。

姜淋煌副市長表示，芳榮米廠以「芳華百年、榮耀再現」為主題，辦理「後壁之美」的攝影比賽，不僅成功吸引全國各地91位攝影參賽者投件，更徵集了1,253件的優秀影像作品，此舉除了用鏡頭留捕捉後壁最真實的農村日常，也留下台南後壁稻作文化與農村生活點滴瞬間；讓人從金黃稻田、田間勞作、米食傳承及居民日常等攝影作品中，感受作品層層堆疊出的稻鄉獨特韻味；讓「稻鄉後壁」純樸真實的美好和農民對土地的情感能深入人心，吸引更多人走入農村，感受農村生活的溫度。

芳榮米廠執行長黃麗琴表示，市面上雖常見各式農產品的宣傳影像，但以稻米與農村生活為主角的攝影創作相對少見。透過攝影比賽的形式，不僅能讓更多人看見米鄉文化的美，也能呈現農民與土地之間長久累積的情感連結，讓外界更深入認識後壁的農業價值與文化底蘊。

秘書處表示，第一屆「2025米蘭之鄉後壁之美攝影比賽獲獎作品展」日前於新營文化中心展出，獲得各界熱烈迴響，黃偉哲市長特別指示將這麼有意義的作品移到永華市政中心展出。

這次展覽的作品攝影手法細膩，深入後壁稻鄉的生活，將農村的質樸純淨揮灑得淋漓盡致，在眾多參賽作品中，不僅可見合鴨共生的農業景象，還有古厝曬穀、育苗、插秧及收成等珍貴畫面。每一幅影像是一段土地的記憶，刻劃著農村世代累積的生活智慧與文化情感。

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