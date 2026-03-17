聽新聞
0:00 / 0:00
雲林佛光三好兒童作文賽徵件3月30日止 冠軍獎學金1萬元、送平板
為鼓勵學童透過寫作培養善念與良好品格，佛光山雲林講堂舉辦「三好兒童作文比賽」，以「做好事、說好話、存好心」三好理念，期望透過文字傳遞善的力量，讓美與善的種子深植學童心中。活動即日起受理徵件，初賽收件至3月30日截止，歡迎雲林縣國小中、高年級學生踴躍參加。
佛光山雲林講堂邀請雲林副縣長謝淑亞、議員陳芳盈及評審團為作文賽代言，並呼籲全縣國小學童踴躍參加，爭取冠軍一萬元獎學金及平板電腦最高榮譽。
謝淑亞表示，孩子是未來主人翁，除了日常生活所需，心靈更需要滋養，閱讀與寫作是重要的心靈養分。透過閱讀讓孩子拓展視野、認識更寬廣的世界；透過寫作則能將內心的想法與感受傳遞出去，與世界對話。
她說，今年作文題目「假如我有一雙翅膀」充滿想像與創意，也很好發揮，不但可藉以鼓勵孩子從閱讀中累積能量，也可透過文字表達對生活與世界的觀察與感受。她強調，閱讀是送給孩子一輩子最好的禮物，寫作則能培養思考與表達能力，讓孩子有機會被世界看見。
三好菩薩學堂慧德法師表示，「三好兒童作文比賽」今年邁入第三屆，活動理念源自星雲大師推動的三好運動，希望孩子從小培養做好事、說好話、存好心的品格，讓三好精神從個人延伸到家庭與社會，進而形塑友善溫暖的社會氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。