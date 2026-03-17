快訊

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林佛光三好兒童作文賽徵件3月30日止 冠軍獎學金1萬元、送平板

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
佛光山雲林講堂舉辦「三好兒童作文比賽」，歡迎雲林縣國小中高年級踴躍參賽。記者蔡維斌／翻攝
佛光山雲林講堂舉辦「三好兒童作文比賽」，歡迎雲林縣國小中高年級踴躍參賽。記者蔡維斌／翻攝

為鼓勵學童透過寫作培養善念與良好品格，佛光山雲林講堂舉辦「三好兒童作文比賽」，以「做好事、說好話、存好心」三好理念，期望透過文字傳遞善的力量，讓美與善的種子深植學童心中。活動即日起受理徵件，初賽收件至3月30日截止，歡迎雲林縣國小中、高年級學生踴躍參加。

佛光山雲林講堂邀請雲林副縣長謝淑亞、議員陳芳盈及評審團為作文賽代言，並呼籲全縣國小學童踴躍參加，爭取冠軍一萬元獎學金及平板電腦最高榮譽。

謝淑亞表示，孩子是未來主人翁，除了日常生活所需，心靈更需要滋養，閱讀與寫作是重要的心靈養分。透過閱讀讓孩子拓展視野、認識更寬廣的世界；透過寫作則能將內心的想法與感受傳遞出去，與世界對話。

她說，今年作文題目「假如我有一雙翅膀」充滿想像與創意，也很好發揮，不但可藉以鼓勵孩子從閱讀中累積能量，也可透過文字表達對生活與世界的觀察與感受。她強調，閱讀是送給孩子一輩子最好的禮物，寫作則能培養思考與表達能力，讓孩子有機會被世界看見。

三好菩薩學堂慧德法師表示，「三好兒童作文比賽」今年邁入第三屆，活動理念源自星雲大師推動的三好運動，希望孩子從小培養做好事、說好話、存好心的品格，讓三好精神從個人延伸到家庭與社會，進而形塑友善溫暖的社會氛圍。

佛光山雲林講堂舉辦「三好兒童作文比賽」，歡迎雲林縣國小中高年級踴躍參賽。記者蔡維斌／翻攝
佛光山雲林講堂舉辦「三好兒童作文比賽」，歡迎雲林縣國小中高年級踴躍參賽。記者蔡維斌／翻攝

陳芳盈 謝淑亞 獎學金

延伸閱讀

沐華26周年公益路跑 報名費全數捐助高雄6校

雲林近三成學童過重「全台最胖」 縣長兒童節送這禮物助甩肉

雲林童樂會3月28日登場 斗六膨鼠森林公園變遊樂園

全國三胞胎超溫馨聚會！聽聽這些「一打三」父母的感人心語

相關新聞

雲林佛光三好兒童作文賽徵件3月30日止 冠軍獎學金1萬元、送平板

為鼓勵學童透過寫作培養善念與良好品格，佛光山雲林講堂舉辦「三好兒童作文比賽」，以「做好事、說好話、存好心」三好理念，期望透過文字傳遞善的力量，讓美與善的種子深植學童心中。活動即日起受理徵件，初賽收件至3月30日截止，歡迎雲林縣國小中、高年級學生踴躍參加。

嘉義市空品治理躍上國際 物聯網智慧監測奪GOV設計獎金獎

嘉義市政府智慧環境治理領域獲國際肯定。環保局以「空品物聯網運用於環境治理」為主題，榮獲「2026 GOV Design Awards」開發工具類金獎，從全球眾多參賽作品脫穎而出，展現以科技強化公共治理的成果。該獎項由澳洲設計推廣組織BETTER FUTURE主辦，涵蓋多項公共設計領域，強調創新與實用並重。嘉義市此次獲獎，凸顯其在空氣品質管理上導入智慧科技的前瞻布局。

日本青森睡魔燈籠改分批運送 凌晨3點半運抵朴子配天宮

2026台灣燈會閉幕後，由日本青森睡魔師創作、以嘉義縣朴子配天宮媽祖為主題的青森睡魔燈籠「台日共鳴・天妃神」，原訂以人力與牽引車沿縣道168線運送至配天宮停車場，並邀請民眾夾道歡迎，不過因考量法規與人員安全，活動臨時取消，昨天深夜11時改採分批運送處理。

廣角鏡／虎尾木棉花 盛放2公里

雲林虎尾鎮通往西螺鎮的雲145線木棉花大道是春季打卡熱點，沿途綿延兩公里、超過上千株木棉花開始綻放，形成迷人的橘紅花海，當地埒內社區發展協會理事長許秀琴說，已開約有七、八成，從早到傍晚各有不同的景色；路旁有縣府規畫讓遊客專用的賞花走道，縣府呼籲民眾善加利用，確保安全。

憂邊緣化 台南溪北地區議員爭取捷運

台南是六都唯一無捷運，市府目前規畫六條路線總經費預估約三五二八億元，市議會臨時會昨聯席審查捷運綠線可行性研究同意案，多名議員抨擊六條線全位於溪南地區，未來恐加速溪北邊緣化，「溪北乾脆獨立算了」；經一番折衝後，全案才通過。

台南射擊館動土 打造專業靶場

台南市政府獲中央補助在關廟森林公園興建「射擊樂活運動館」，昨動土，預計明年底完工，將有飛靶比賽場等；另，鄰近二仁溪的清王宮無償提供用地，讓市府蓋仁德區二行里活動中心，市長黃偉哲昨主持動工感謝廟方，並允諾以高於一般活動中心的規格規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。