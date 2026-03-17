雲林佛光三好兒童作文賽徵件3月30日止 冠軍獎學金1萬元、送平板

為鼓勵學童透過寫作培養善念與良好品格，佛光山雲林講堂舉辦「三好兒童作文比賽」，以「做好事、說好話、存好心」三好理念，期望透過文字傳遞善的力量，讓美與善的種子深植學童心中。活動即日起受理徵件，初賽收件至3月30日截止，歡迎雲林縣國小中、高年級學生踴躍參加。

佛光山雲林講堂邀請雲林副縣長謝淑亞、議員陳芳盈及評審團為作文賽代言，並呼籲全縣國小學童踴躍參加，爭取冠軍一萬元獎學金及平板電腦最高榮譽。

謝淑亞表示，孩子是未來主人翁，除了日常生活所需，心靈更需要滋養，閱讀與寫作是重要的心靈養分。透過閱讀讓孩子拓展視野、認識更寬廣的世界；透過寫作則能將內心的想法與感受傳遞出去，與世界對話。

她說，今年作文題目「假如我有一雙翅膀」充滿想像與創意，也很好發揮，不但可藉以鼓勵孩子從閱讀中累積能量，也可透過文字表達對生活與世界的觀察與感受。她強調，閱讀是送給孩子一輩子最好的禮物，寫作則能培養思考與表達能力，讓孩子有機會被世界看見。

三好菩薩學堂慧德法師表示，「三好兒童作文比賽」今年邁入第三屆，活動理念源自星雲大師推動的三好運動，希望孩子從小培養做好事、說好話、存好心的品格，讓三好精神從個人延伸到家庭與社會，進而形塑友善溫暖的社會氛圍。