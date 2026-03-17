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嘉義市空品治理躍上國際 物聯網智慧監測奪GOV設計獎金獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市環保局在市區建置120台空氣品質微型感測器，透過物聯網技術即時掌握空汙狀況。圖／嘉市府提供
嘉市環保局在市區建置120台空氣品質微型感測器，透過物聯網技術即時掌握空汙狀況。圖／嘉市府提供

嘉義市政府智慧環境治理領域獲國際肯定。環保局以「空品物聯網運用於環境治理」為主題，榮獲「2026 GOV Design Awards」開發工具類金獎，從全球眾多參賽作品脫穎而出，展現以科技強化公共治理的成果。該獎項由澳洲設計推廣組織BETTER FUTURE主辦，涵蓋多項公共設計領域，強調創新與實用並重。嘉義市此次獲獎，凸顯其在空氣品質管理上導入智慧科技的前瞻布局。

環保局指出，市府已建置120台空氣品質微型感測器，透過物聯網技術即時掌握空汙狀況，並以2023年為基準，分析出5大PM2.5汙染潛勢熱區，依區域特性制定差異化管制策略。統計顯示，2025年5大熱區PM2.5平均濃度較基準年下降10.6%，顯示治理措施具體見效。

此外，系統也整合消防局119火災派遣機制，火警發生時可同步取得空品數據，自動產出影響範圍圖卡，並透過社群發布，提醒下風處民眾即時防護，提升災防應變與資訊透明度。環保局表示，未來將持續深化物聯網應用，結合AI與大數據分析，強化跨機關資料整合，打造更精準即時的空品監測與治理系統，朝永續宜居的智慧城市邁進。

嘉市環保局在市區建置120台空氣品質微型感測器，透過物聯網技術即時掌握空汙狀況。圖／嘉市府提供
嘉市環保局在市區建置120台空氣品質微型感測器，透過物聯網技術即時掌握空汙狀況。圖／嘉市府提供

嘉市環保局在市區建置120台空氣品質微型感測器，透過物聯網技術即時掌握空汙狀況。圖／嘉市府提供
嘉市環保局在市區建置120台空氣品質微型感測器，透過物聯網技術即時掌握空汙狀況。圖／嘉市府提供

嘉市環保局在市區建置120台空氣品質微型感測器，透過物聯網技術即時掌握空汙狀況。圖／嘉市府提供
嘉市環保局在市區建置120台空氣品質微型感測器，透過物聯網技術即時掌握空汙狀況。圖／嘉市府提供

嘉義市環保局以「空品物聯網運用於環境治理」為主題，榮獲「2026 GOV Design Awards」開發工具類金獎。圖／嘉市府提供
嘉義市環保局以「空品物聯網運用於環境治理」為主題，榮獲「2026 GOV Design Awards」開發工具類金獎。圖／嘉市府提供

空品 空氣品質 PM2.5

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