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日本青森睡魔燈籠改分批運送 凌晨3點半運抵朴子配天宮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
日本青森睡魔燈籠分批運送，今天凌晨3點半運抵朴子配天宮。圖／朴子配天宮提供
日本青森睡魔燈籠分批運送，今天凌晨3點半運抵朴子配天宮。圖／朴子配天宮提供

2026台灣燈會閉幕後，由日本青森睡魔師創作、以嘉義縣朴子配天宮媽祖為主題的青森睡魔燈籠「台日共鳴・天妃神」，原訂以人力與牽引車沿縣道168線運送至配天宮停車場，並邀請民眾夾道歡迎，不過因考量法規與人員安全，活動臨時取消，昨天深夜11時改採分批運送處理。

青森睡魔燈籠由文化總會邀請來台參展，以配天宮媽祖、千里眼、順風耳與虎爺為主題創作，在台灣燈會展出期間備受矚目，也成為象徵台日文化交流的重要作品。燈會於3月15日結束後，原規畫舉辦人力運送活動，盼再現青森睡魔祭遊行氛圍，吸引不少民眾期待參與。

配天宮指出，睡魔燈籠不適合長時間放置於露天環境，夜間濕氣易造成受潮，因此決定連夜進行搬運作業，昨晚11時許起改由板車分批運送燈籠各部位，出動50人到現場分拆燈組，歷經4個多小時搬運，於今天凌晨3點半陸續將所有燈籠部件運抵配天宮新搭建的「睡魔小屋」暫存。

配天宮表示，未來待睡魔燈籠布置完成後，將另行公告展示時間，屆時歡迎各地民眾到配天宮參拜媽祖，近距離欣賞這座結合日本青森睡魔文化與台灣媽祖信仰的燈藝作品，搬運過程雖未讓大家參與，但睡魔燈籠將保存並再次展出，仍可再次觀賞這座象徵台日友好的大型作品。

日本青森睡魔燈籠分批運送，今天凌晨3點半運抵朴子配天宮。圖／朴子配天宮提供
日本青森睡魔燈籠分批運送，今天凌晨3點半運抵朴子配天宮。圖／朴子配天宮提供

日本青森睡魔燈籠分批運送，今天凌晨3點半運抵朴子配天宮。圖／朴子配天宮提供
日本青森睡魔燈籠分批運送，今天凌晨3點半運抵朴子配天宮。圖／朴子配天宮提供

文化總會 日本 台灣燈會

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