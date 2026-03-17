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台南射擊館動土 打造專業靶場

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南市政府獲中央補助在關廟森林公園興建「射擊樂活運動館」，昨天動土，圖為完工模擬畫面。圖／南市府提供
台南市政府獲中央補助在關廟森林公園興建「射擊樂活運動館」，昨天動土，圖為完工模擬畫面。圖／南市府提供

台南市政府獲中央補助在關廟森林公園興建「射擊樂活運動館」，昨動土，預計明年底完工，將有飛靶比賽場等；另，鄰近二仁溪的清王宮無償提供用地，讓市府蓋仁德區二行里活動中心，市長黃偉哲昨主持動工感謝廟方，並允諾以高於一般活動中心的規格規畫。

原位於南市區的靶場已有近五十年歷史，設施老舊、不符全國級以上賽事規範，運動部補助共耗資一點九億元在關廟森林公園建造射擊樂活運動館，規畫地上二層、地下一層的建築，設置十公尺空氣槍比賽區四十靶、廿五公尺及五十公尺射擊比賽區、多功能教室、定向與不定向飛靶比賽場。

運動部長李洋、副市長葉澤山主持動土儀式，李洋說，這處場館能提供選手完善的訓練環境，也將兼顧全民運動參與，未來將於台灣南、北各設一處專業靶場，均衡台灣射擊運動資源。葉澤山表示，新建射擊館將提供更完善訓練與競賽場地，使台南選手在國際賽場上發光發亮。

此外，市府發包興建仁德區二行里活動中心，是全市唯一緊鄰二仁溪的活動中心，區公所表示，活動中心採單層式規畫，總樓地板面積約一八五坪，將設置集會廳、休閒交流空間、公共服務據點，可辦理多元社區課程與長者關懷服務，預計於二○二七年五月啟用。

黃偉哲出席動土，二行里一直缺乏完善集會與教學場域，感謝清王宮無償提供土地讓市府節省龐大購地經費，「市府團隊會以高於一般活動中心的規格規畫」。附近居民也開心說，這裡原本埋滿廢五金、溪水如墨汁惡臭四溢，現在環境有如公園，附近還有住宅大樓正在興建，未來發展一定愈來愈好。

黃偉哲 台南

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