憂邊緣化 台南溪北 議員爭取捷運

台南是六都唯一無捷運，市府目前規畫六條路線總經費預估約三五二八億元，市議會臨時會昨聯席審查捷運綠線可行性研究同意案，多名議員抨擊六條線全位於溪南地區，未來恐加速溪北邊緣化，「溪北乾脆獨立算了」；經一番折衝後，全案才通過。

對於溪北是否規畫捷運，南市交通局長王銘德答詢時說，會視區域發展需求，未來中長期規畫深入評估；但議員追問要求允諾至少一條路線落腳溪北，他面有難色、無法點頭。

南市捷運目前規畫有藍、藍線延長、深綠、綠線、紅、黃共六條路線，其中全長約八點三九公里的藍線進度最快，北起永康大橋站，向南至東區文化中心，預計二○三二年通車，其他分別在綜合規畫或可行性評估階段。

據了解，六條捷運總經費預估約三五二八億，市府須自籌九七九億元外，估計須追加約二五七億元。交通局於南市議會臨時會報告捷運綠線可行性研究同意案，選區在溪北的議員蔡育輝、尤榮智、陳昆和、陳秋宏、蔡秋蘭等人先後發言，蔡、尤、陳昆和更不滿六條捷運路線全落腳溪南。

「連一條捷運路線都沒有，真的差太多，如何對溪北鄉親交代？」蔡育輝說，台南縣市合併後，溪北人口直直落，目前粗估有四十多萬人，至少也應規畫一條，否則不符合比例原則，乾脆溪北獨立算了；市議員陳昆和說，溪北建設有限相對剝奪感深，應從高鐵台南站至嘉義站要闢建捷運，平衡全市發展。尤榮智、蔡秋蘭也說，應要給溪北鄉親有個希望。

由於氣氛緊繃，會議主席議員朱正軒裁定先休息，王銘德立即與多名議員溝通，蔡育輝等人提出溪北地區至少規畫一條捷運、鐵路高架化、公車捷運化等訴求並納入定期會討論，最後點頭同意辦理綠線可行性案。