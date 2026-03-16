趕在清明連假、媽祖進香潮前簽約 3家客運今起進駐西螺轉運站

國光客運去年9月停駛台南、高雄及屏東等國道路線，並退出雲林西螺轉運站經營，民眾搭乘國道客運不便，經地方爭取，統聯、台西、員林客運今起進駐西螺轉運站，方便民眾搭乘國道客運北上、南下。

國光客運在西螺地區營運20多年，因調整國道路線營運，去年9月撤出西螺轉運站，影響西螺、二崙、崙背等地區的交通便利性，經立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍等人爭取，統聯、台西、員林3家客運今與公所簽約，今日起進駐西螺轉運站，其中統聯客運每天有7班次停靠，民眾可搭乘前往台中中港轉運站、林口、三重、台北及桃園、高雄、屏東。

廖秋萍指出，三家客運進駐轉運站後，民眾無論是平日通勤、學生通學或假日返鄉，都可免去在交流道旁上下車的動線不便與危險，旅運品質將獲大幅提升。

劉建國說，清明連假與每年全台矚目的媽祖進香活動即將到來，客運及時進駐將能有效提高人潮疏運效率，讓香客與遊客的往來更加安全順暢。嘉義區監理所長張耀輝也感謝3家客運公司的支持，改善偏鄉的運輸網路，讓民眾南來北往更加順暢。

國光客運去年9月停駛台南、高雄及屏東等國道路線，並退出雲林西螺轉運站經營，民眾搭乘國道客運不便，經地方爭取，統聯、台西、員林客運今起進駐西螺轉運站，方便民眾搭乘國道客運北上、南下。圖／劉建國服務處提供